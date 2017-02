Social Amenzi de 25.000 de lei în urma unui control la trei societăți de prelucare a lemnului de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 01-03 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa împreună cu specialişti în silvicultură din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au acţionat pe raza comunei Ghimeş-Făget în cadrul unui dosar penal înregistrat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz şi în baza unui plan de acţiune al Direcţiei de Ordine Publică. În urma verificărilor efectuate la o societate comercială din comuna Ghimeş-Făget, cu obiect de activitate prelucarea materialului lemnos, a rezultat o diferenţă de 81,46 mc lemn rotund răşinoase între documentele prezentate şi situaţia faptică, din teren. Au fost constate nereguli privind completarea registrului de intrare/ ieşire material lemnos precum şi la introducerea datelor în aplicaţia SUMAL. De asemenea, au fost efectuate verificări şi la alte două societăţi comerciale, cu acelaşi profil de activitate. În baza Ordonanţelor emise de Parchetul de pe Lângă Judecătoria Bicaz, au fost ridicate, pe baza de proces verbal, un număr de 12 calote de tăiere la cioată care au fost depozitate la Secţia 7 Poliţie Brusturoasa, precum şi un număr de 12 avize de însoţire. În cadrul acţiunii, poliţiştii au aplicat în total 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 25.000 lei, un avertisment şi au confiscat 130,97 mc material lemnos, în valoare de 26.894 lei. 7 SHARES Share Tweet Articolul precedent Prea multe pisicuțe Articolul următor Anuala UAP Bacău, sub semnul tristeţii şi al speranţei

