Moineștenii l-au avut drept oaspete, în acest weekend, pe Excelența sa Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii, care a venit special pentru a asista la spectacolul de final al „Taberei de voluntariat" organizată de Primăria Moinești, unitățile de învățământ și Fundația Libra. La închiderea taberei au mai participat Virginia Darley (Libra Foundation) și echipa sa, Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, Valentin Vieru, primarul municipiului, Neculai Breahnă, viceprimar, consilieri, profesori și copii. „Știu că programul derulat de Fundația Libra în municipiul Moinești este unic, fiind singurul loc din țară unde voluntarii britanici locuiesc acasă la voluntarii români, ceea ce prilejuiește legarea unor prietenii trainice și schimburi culturale intense. Proiectul derulat aici este foarte important pentru comunitate, așa cum au declarat primarul municipiului Moinești și directorii instituțiilor de învățământ implicate. Sper ca programul meu să-mi permită să vin la Moinești la Festivalul Datinilor și să pot vedea obiceiurile tradiționale ancestrale, împreună cu familia mea", a declarat Paul Brummell. „Această a VII-a ediție a Taberei de voluntariat este dovada clară a continuității calendarului nostru anual de evenimente. Toate proiectele noastre în colaborare cu parteneri străini și români vor fi duse mai departe, indiferent dacă vorbim de Tabăra de pictură și sculptură, festivalul dedicat lui Tristan Tzara și dadaismului sau colocviul de comunicări despre aurul negru, tradiție și continuitate în Moinești. Sunt convins că putem crea noi ediții ale tuturor evenimentelor deja inițiate de domnul ministru aici prezent, Viorel Ilie, cel de la care am preluat mandatul de primar", a declarat Valentin Vieru.

