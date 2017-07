Între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău și Asociația Libra Foundation din Marea Britanie există o colaborare deosebit de frumoasă, începută în urmă cu un deceniu. Prietenia continuă și în vara aceasta, Virginia Darley, președinta asociației, fiind prezentă la Onești până pe 22 iulie. Ea organizează și susține, material și financiar, tabăra de vară pentru copiii și tinerii din Centrul de Servicii Sociale „Alexandra” și din comunitate. „Activitățile taberei vor fi organizate de un grup de 14 studenți britanici insoțiți de 4 terapeuți ocupaționali-coordonatori universitari. Scopul acestora este integrarea în comunitate și familiarizarea comunității cu problematica copiilor cu dizabilități și încurajarea voluntariatului în România”, explică Daniela Țîțaru, director general al DGASPC. Simultan, studenții britanici lucrează proiectul numit „Grădina Multisenzorială”, destinat copiilor cu dizabilități.

Pe 20 iulie, ambasadorul Marii Britanii, Excelența Sa Paul Brummel, va participa la inagurarea „Grădinii Multisenzoriale", apoi se va întâlni cu oficialitățile județene și locale, cu conducerea și cu beneficiarii serviciilor sociale oferite de către DGASPC Bacău.

