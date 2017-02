Editorial Amară e pâinea oferită gratis de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O femeie ajunsă „la o frumoasă vârstă”, cum ar spune mai toți românii despre oamenii care ating praguri înalte ale vieții, venită la oraș de prin vreun sat apropiat de Bacău, se chinuia ieri seara, într-un magazin cu autoservire, să îndese într-o pungă de hârtie cât mai multe pâini. A răbdat punga aceea cât a răbdat, dar în cele din urmă a crăpat. Franzeluțele aurii s-au răspândit pe podeaua călcată până atunci în picioare de sute de clienți. Femeia a bodogănit ceva, în felul ei, dar a adunat bucată cu bucată pâinile răzvrătite mai ceva ca mitingiștii din fața Palatului Victoria și le-a așezat în raft peste suratele neîntinate. Mă așteptam la un asemenea gest, dar tot am rămas înlemnit pentru câteva clipe. Faptul era consumat, n-am mai putut decât să-i atrag atenția că a făcut ceva necuviincios, pentru a nu mai spune că nu era nici igienic, dar femeia m-a privit ca pe unul din altă lume. S-a scuzat neconcludent și a luat din nou pâine din raft. A ocolit, însă, cu grijă exemplarele compromise. Cu o oră-două înainte de întâmplare, cumpărând și eu o pâine dintr-un magazin, am constatat că marfa mea favorită era ceva mai scumpă ca până atunci. Recenta majorare de salarii operată de guvern s-a văzut, paradoxal, mai întâi în prețuri mai mari exact la pâine. Nu am nimic cu brutarii care s-au trezit că trebuie să dea salarii majorate propriilor lucrători (pe seama cui, a cumpărătorilor, evident!). Aș fi vrut doar să-i mai fac un pic de „morală” și pe această temă femeii venită la oraș după o bucată-două de pâine, să-i spun că pâinea noastră ceea de toate zilele, tot mai scumpă, ar trebui măcar tratată cu mai mult respect. Dar, m-am gândit că și alții, cu mai mari pretenții ca femeia aceea, ne întinează pâinea chiar și atunci când ne fac daruri. Amară e pâinea oferită gratis! 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Profesioniștii urii Articolul următor Curtea de Conturi cere Romsilva să regenereze pădurile private

