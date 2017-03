Sport Amândouă în deplasare de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cele două divizionare C ale Bacăului, Aerostar și Sport Club vor evolua în runda a doua a returului în deplasare, având șanse destul de mari de a se întoarce cu puncte acasă. Metalosport Galați- Aerostar. Ajunși pe locul 7 după victoria de vinerea trecută contra Chișcaniului, „aviatorii” pot urca în acest weekend cel puțin încă o poziție în ierarhia Seriei I. Elevii lui Mișu Ionescu vor întâlni la Galați o formație aflată în derivă, care a stat în etapa a 16-a. AFC Odorehiu-Secuiesc- SC Bacău. Sport Club își continuă chinul pe la Comisiile FRF, în care e citată ca datornică în mai multe dosare. Nici pe teren lucrurile nu stau cu mult mai bine, băcăuanii începând sezonul de primăvară cu un eșec intern față celor de la Valea Mărului. Cu toate acestea, „lanterna” poate scoate un rezultat pozitiv la Odorhei. Programul complet al etapei a 17-a: CSM Pașcani- Știința Miroslava, AFC Hărman- Atletico Vaslui, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- CSM Roman, AFC Odorheiu Secuiesc- SC Bacău, Metalosport Galați- Aerostar, Sportul Chișcani- Sporting Liești, Olimpic Cetate Râșnov- Olimpia Rm. Sărat. 0 SHARES Share Tweet

