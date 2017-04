Am stat la masa de Paști de la Selgros

Înainte de Sfânta zi a Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos am stat, preț de o oră și jumătate, poate chiar două, la „masa de Paști” a magazinului Selgros din Bacău. Nu, să nu ne certați, nu ne-am atins de bunătățile ei, am admirat doar tot ce am văzut pe ea, de la mielul pascal și minunatele preparate din carnea de miel, până la bunătățile din carne de porc sau de vită. Pentru că „masa” fabuloasă despre care vrem să vă vorbim aici, în Vinerea Mare, am aranjat-o în imaginația noastră, după ce am parcurs pe îndelete tot traseul cunoscutei fabrici de preparate din carne a magazinului băcăuan, alături de șeful acestui raion, maestrul Cristi Rusu.

O vizită în fabrica de preparate din carne a magazinului Selgros din Bacău poate fi înlesnită oricui ar fi curios să vadă condițiile de lucru, dar mai ales calitatea procesului tehnologic și a produselor rezultate. Așa sună un ordin ferm al managerului de District Selgros Cash&Carry din Bacău, Irina Stănciuc. Vizita începe cu o „împachetare” propriu-zisă a vizitatorului în folii de plastic (halat, papuci și bonetă de unică folosință), conform normelor de securitate alimentară. N-am scăpat nici noi, jurnaliștii, de un asemenea tratament. Astfel ne-am ținut scai după Cristi Rusu, pe fața căruia nu puteam să nu observăm, însă, o reală și justificată mândrie că ne poate demonstra, încă o dată, cum arată sectorul pe care îl păstorește.

Am pornit de la rampa de descărcare a materiei prime – a carcaselor de porc sau de vită, a carcaselor de miel mai ales acum în preajma Paștelui. Am văzut traseul ergonmic pe care carcasele sunt aduse în camerele frigorifice, de unde măcelari pricepuți, adevărați chirurgi în meseria lor, le vor prelua.

Saloanele fabricii arată ca o farmacie. Iar chirurgii se întrec în a mânui cu dibăcie cuțitele lor, astfel încât doar în câteva minute o jumătate de vită, de exemplu, devine antricoate, mușchiuleți, oase rasol sau cum se vor mai fi numind bucățile porționate.

Carnea nu stă prea mult la „dospit” pe mesele măcelăriei, pentru că alți oameni pricepuți le duc ba în cuvele pentru baiț, ba în mașinile de tocat, de unde vor ieși mărunțite, numai bune pentru mici sau cârnați, ori tranșate pentru ceea ce se va numi, de exemplu, mușchi file sau câte și mai câte.

Dacă aceste porții tranșate nu sunt trimise direct în galantarele pentru carne proaspătă, dacă nu intră în gurile flămânde ale mașinilor de tocat, sigur vor ajunge în cuptoarele de afumături, în care focul arde mocnit, controlat și numai pe bază de lemn de esență tare, tocat și el mărunt. Acolo vor sta și cârnații și – cum am văzut de această dată – și tăvițele cu drob de miel. Ce iese din cuptor va trece, obligatoriu, în camerele de răcire și de maturare, apoi în cele cu temperaturi joase, pentru livrările ulterioare.

Spațiul tipografic zgârcit de care dispunem mai de fiecare dată nu ne permite să intrăm în mai multe amănunte. Tot ce mai putem adăuga este că am cunoscut pe tot traseul tehnologic al fabricii oameni care se pot lăuda cu zeci de ani de experiență, în mâinile cărora carnea, sub orice formă a ei, primește cele mai delicate mângâieri și cele mai consistente tratamente.



„Nimic nu este artificial procesul de prelucrare a cărnii. Totul e natural, ca pe vremea părinților și bunicilor noștri” .

– maestrul Cristi Rusu

Ceea ce vrem să mai menționăm aici sunt numai numele unor produse specifice fabricii de la Selgros Bacău, pentru care unii clienți de talie mare se programează cu mult timp înainte de ziua livrării. Cristi Rusu ne-a făcut, pe loc, o asemenea listă: carne de miel proaspătă și produse specifice Paștelui, precum drobul de miel, împletitura moldovenească (numai la Bacău fabricată, sub forma unei veritabile împletituri de cârnați), mușchi file afumat, cârnăciori de bere, pastrama de oaie, șunculița, rulada de carne afumată etc.

Raionul de carmangerie – spun cei de la Selgros – oferă cea mai proaspătă carne de porc, vită, pui şi oaie, preparate proaspete, afumate sau rotisate. Măcelarii pregătesc zilnic pentru vânzare piese de porc cu sau fără os, afumături, articole rotisate şi prăjite, piese de porc feliate şi condimentate, preparate din carne, mici formaţi şi pastă de mici, piese de vită/viţel dezosate, carne tocată, piese de berbecuţ, cârnaţi proaspeți în maţ de porc sau oaie și pui. Preparatele din carne din producție proprie sunt integral produse naturale şi acoperă o paletă largă de gusturi: cârnăciori, cremwurşti, cabanos, specialităţi din muşchi, pastramă de porc sau de vită, produse crud-uscate, preparate tradiţionale româneşti, pateuri de ficat, piept de porc, kaizer, bacon, tobă, ciolan preset, salamuri, parizere, șuncă.

Ce să vă urăm, tuturor, lângă un asemenea festin pascal, decât poftă bună și Sărbători cu bine!

