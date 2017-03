Actualitate Am scăpat de gripa aviară de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – Veterinarii băcăuani anunţă stingerea focarului de influenţă aviară înalt patogenă la păsările domestice – totuşi, se menţin restricţiile privind circulaţia păsărilor pe o rază de 10 km în jurul Bacăului – aflaţi, mai jos, care sunt localităţile unde se menţin restricţiile Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Aţimentelor (DSVSA) Bacău a comunicat că, în data de 27 februarie, a fost stins focarul de influenţă aviară înalt patogenă la păsările domestice, în urma îndeplinirii tuturor măsurilor sanitare veterinare prevăzute de legislaţie. „Până la această dată, în judeţul Bacău din totalul de 20 păsări sălbatice găsite moarte, sunt confirmate 13 cazuri de influenţă aviară (lebede de iarnă şi o egretă), motiv pentru care se menţin restricţiile privind circulaţia păsărilor pe o rază de 10 km în jurul oraşului Bacău (zona de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la păsări sălbatice)”, a precizat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Astfel, în zona de restricţii se înscriu municipiul Bacău, comuna Hemeiuş, cu localitatea Lilieci, comuna Bereşti Bistriţa, cu localităţile Iteşti, Brad, Făgeţel şi Pădureni, comuna Negri, cu localităţile Ursoaia, Magla şi Călineşti, comuna Traian, cu localitatea Prăjeşti, comuna Săuceşti, cu localităţile Bogdan Vodă, Săuceşti, Schineni, Siretu şi Şerbeşti, comuna Letea Veche, cu localitatea Holt, comuna Măgura, cu localităţile Sohodol şi Crihan, comuna Mărgineni, cu localităţile Mărgineni, Luncani,Valea Budului,Trebeş, Pădureni şi Poiana, comuna Blăgeşti, cu localitatea Buda, comuna Gârleni, cu localităţile Gârleni, Lespezi şi Şurina, comuna Racova, cu localităţile Hălmăcioaia, Gura Văii şi Ilişeşti. „Subliniem, pe această cale, necesitatea respectării măsurilor de restricţie privind circulaţia păsărilor la nivelul gospodăriilor pupulaţiei, interzicerea acccesului păsărilor domestice pe luciile de apă, în vederea evitării coabitării cu păsările de apă sălbatice”, au atenţionat veterinarii băcăuani. Crescătorii de păsări din gospodăriile populaţiei au obligaţia de a informa medicul veterinar de liberă practică din localitate sau direct DSVSA Bacău despre orice suspiciune de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări. 15 SHARES Share Tweet

