Am ratat o poza cu Hillary Clinton

Nimic despre alegerile de presedinte din Statele Unite in rândurile care urmeaza. Curg, deja, râuri de cerneala pe acest subiect in toata presa.

Dar, nu pot sa nu vorbesc despre ocazia pe care am ratat-o de a prezenta cititorilor nostri o inedita fotografie din colectia personala a unui amic in care apare si Hillary Clinton, prin 1996, pe atunci doar faimoasa „Prima doamna” a Americii, fiind casatorita cu presedintele SUA, Bill Clinton.

Atunci a ajuns si in România si a vrut sa se intâlneasca, pentru scurt timp, si cu grupul de cursanti de la o scoala americana de nursing. Totul s-a intâmplat la Teatrul Odeon, unde cursantii, intre care si amicul meu, au venit ca la un mare eveniment (si aveau dreptate!) si unde masurile de securitate au fost pe masura inaltimii oficiale a personajului principal, doamna Hillary Clinton.

Parca vad si acum poza facuta cu acest prilej si imi mai trece un pic din ciuda pe care acum vreo trei zile mi-a provocat-o Ilie Nastase, care s-a laudat public cu pozele pe care le are cu alesul americanilor de pe 8 noiembrie, cu Donald Trump, cu care a si jucat vre-o doua partide de tenis de câmp.

Dar, fiecare cu norocul lui.

Pe mine ma intereseaza Hillary, chiar daca nu a ajuns, „la mustata”, sa preia cheile de la Casa Alba. Ma inereseaza pentru ca Trump s-a dovedit de atâtea ori un personaj controversat, iar in politica mondiala de astazi parca numai de asemenea oameni nu ar fi nevoie. Hillary, prin felul ei de a fi, prin ceea ce a facut, parca prezenta o garantie, iar daca as fi fost american as fi votat-o.

Pe de alta parte, judecând si altfel, parca tot Trump e umarul mai puternic de care are nevoie omenirea, fiind mai „barbat”, adica mai tare, mai pragmatic, mai hotarât. Dar, nici el nu intruneste toate punctele posibile. Sau, vorba unui confrate de breasla deja celebru: parca doamna Obama a dovedit mai mult sarm si tarie de caracter in campania pentru Hillary. Dar nu a candidat.

Si nici poza cu ea nu aveam.