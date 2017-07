Interviu cu Viorel Miron, primarul orașului Comănești

– Administrați acest oraș de 13 ani. Când spui Primăria Comănești, spui Viorel Miron, liberal pe viață. Cum au evoluat lucrurile? Seamănă acest mandat cu celelalte?

– Fiecare mandat are particularitățile lui, dar și în acest mandat, ca și în cele trecute, avem o activitate intensă. Am finanțat un rând de proiecte, iar acum lucrăm la altele, noi. În 2016, am încheiat cele mai mari investiții pe care le-a avut orașul Comănești vreodată. Prima ar fi modernizarea a 42 de străzi, prinse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), cu trotuare, piste de biciclete, iluminat public cu LED pe 30 km și peste o mie de locuri de parcare. A costat 470 de miliarde de lei vechi și a fost finanțată pe POR prin ADR N-E. O altă mare investiție a fost cea de la Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr”, unde am reabilitat, modernizat și dotat Ambulatoriul Integrat. Prin acest proiect, care a obținut, tot prin POR, 5 milioane de euro, au fost dotate 16 specialități.

– Cum ați reușit să atrageți aceste fonduri? Mulți primari spun că birocrația e îngrozitoare și e complicat să obții finanțare.

– E foarte complicat, este adevărat. Procedurile sunt foarte greu de realizat. Culmea e că toate aceste proceduri s-au realizat înainte ca spitalul să fie închis. Când a fost închis spitalul, noi aveam proiectul depus. Soluția e să fii perseverent. Pentru ambulatoriu am achiziționat aparatură de cea mai înaltă clasă. Am reușit să-l dotăm cu un computer tomograf și cu un RMN.

– Acestea două, probabil, prin Ministerul Sănătății…

– Nu, tot pe fonduri europene, în cadrul aceluiași proiect mare. Ministerul Sănătății nu ne-a dat niciun leu. Cofinanțarea am asigurat-o din bugetul local. Anul trecut am finalizat și Centrul de Agrement, în valoare de 4,5 milioane de euro. Zilele trecute am dat jos balonul presostatic și am deschis piscina. În 2016, piscina nu a funcționat din cauză că nu am găsit salvamar deși am scos postul de 3 ori la concurs. În prezent, avem un contract cu o firmă care asigură aceste servicii. Avem și proiecte mai mici, cum ar fi Centrul național de promovare și informare turistică.

– Despre ce vreți să-i informați pe turiști? Ce ar putea să vadă aici?

– Sunt multe lucruri de văzut, motiv pentru care lucrăm la documentația necesară atestării orașului Comănești ca stațiune turistică. Avem amenajate două izvoare cu apă foarte bună, avem Palatul Ghika, care e monument istoric și poate fi vizitat, Cimitirul Internațional al Eroilor, monumentul de pe Dealul Comăneștiului, zona de agrement Galion și biserica din Leorda, construită la 1700. Și sediul Primăriei e o clădire veche, din 1927, care a fost casa administratorului general al moșiei Ghika. Ne-am judecat ca să rămână a orașului.

– Presupun că nu merg toate ca pe roate.

– Nu, avem și noi probleme, cele pe care le are toată România. Una ar fi lipsa locurilor de muncă. Am avut noroc, însă, că un mare investor, Holzindustrie Schweighofer, a angajat 800 de persoane, dar nu e suficient. Avem și alte firme mai mici, dar nu prea multe. Suntem în tratative cu un investitor din Germania care dorește să deschidă o fabrică de mase plastice, care ar înființa 1.200 de locuri de muncă.

– Îl încurajați în vreun fel?

– Da, îi vom oferi teren și utilități.

– Nu puteți să-l scutiți de impozit până începe să facă profit?

– Nu există temei legal ca să fie scutit de impozit pe profit. Putem să-i oferim facilitatea de a nu plăti impozit pe teren un an sau doi ani, până intră pe producție. Sau să beneficieze de o reducere pe toată perioada dacă se ține de cuvânt și asigură 1200 de locuri de muncă. O altă problemă gravă cu care ne confruntăm e cea a câinilor comunitari. Avem un adăpost cu o mie de locuri, dar sunt ocupate toate. Permanent au fost aduși câini din afara localității! Vin la supermarketuri și lasă cutia cu pui în parcare. Asta e o procedură. Alții îi aduc cu camionul. Pregătim o hotărâre privind microciparea și sterilizarea gratuită a tuturor câinilor din oraș, cu stăpân și fără stăpân. Cei care vor refuza vor fi sancționați sau vor plăti o taxă pentru câinii pe care nu vor să-i sterilizeze. Sper ca în acest fel să oprim înmulțirea lor. În paralel, vom responsabiliza Poliția Locală pentru a stopa aducerea câinilor din alte zone. Alte probleme nu avem, orașul e frumos, avem spații verzi și chiar arată ca o stațiune.

– Mai e ceva de făcut în Comănești?

– Cum să nu? Sunt multe de făcut. Primul lucru pe care mi l-am propus este achiziționarea Clubului 1 Mai și accesarea de fonduri europene pentru a-l moderniza și dota ca să devină centru cultural. În primă fază, participăm la licitație. A fost aprobată în CL, de principiu, cumpărărea clădirii, dacă ne vom permite.

– Unde se desfășoară, în prezent, activitățile culturale?

– Se pot desfășura activități la Centrul 5, care a fost modernizat și transformat în Centru de Reconversie Profesională, la Centrul Tineretului sau la Centrul de Agrement, dar este necesară și o casă de cultură. Oamenii chiar își doresc. Ne mai propunem reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, iar asta înseamnă să reparăm tot, acoperiș, fațadă, casa scării, subsol. Nu va fi ușor, ne trebuie audit energetic, expertiză tehnică, SF, proiect. Până în 2020 mai vreau să realizăm un proiect pe mobilitate urbană prin care să asigurăm transportul călătorilor cu microbuze electrice din cartierele mărginașe spre oraș sau spre locurile de muncă. În fine, vrem să amenajăm un parc de agrement pe Galion, cu o zonă de picnic și locuri de joacă.

– Există vreun obiectiv pe care vi l-ați propus și nu ați reușit să-l faceți?

– Modernizarea Clubului 1 Mai. Din primul mandat mi-am propus, dar nu am reușit din cauză că ni se cereau 70 miliarde de lei vechi și nu-i aveam. Nu-i avem nici acum, dar sperăm ca prețul să fie mult mai mic.

– Cum au evoluat lucrurile în administrație? Sunteți optimist sau mai degrabă pesimist?

– Eu am fost și sunt optimist, dar întotdeauna e loc de mai bine. Încercăm să ne adaptăm la condițiile prezentului, dar e greu. De exemplu, Legea achiziției publice e modificată permanent. I-am spus o dată președintelui ANRMAP să ia un eșantion de 20 orașe și, timp de șase luni, să facă Agenția achizițiile. Eu vin dimineața la Primărie, văd de ce avem nevoie și le trimit lista ca să facă achizițiile conform procedurilor stabilite de ei. Vreau să știu cum se descurcă. E una dintre cele mai grele probleme. În momentul în care derulezi un proiect, trebuie să respecți niște termene. Din cauză că se permit contestații fără temei ieși din termen și pierzi banii. O altă problemă e legată de Legea salarizării. Funcționarii publici și specialiștii Primăriei au ajuns să lucreze pe același salariu cu muncitorii necalificați, care mătură străzile. Există obstacole dar, așa cum v-am spus, eu rămân optimist.

COMĂNEȘTI

Orașul Comănești e situat pe valea mijlocie a Trotușului, la poalele munților Goșmanu. Prima atestare documentară este din 1409, în perioada domniei lui Alexandru cel Bun. Are o suprafață de 63,86 kmp și 19.568 de locuitori. Este un fost centru minier. În prezent, în oraș desfășoară activități economice 484 de firme, 169 de persoane fizice autorizate și 153 de asociații familiale.