Contrasens Alţii să facă! de Razvan Bibire - Gunoiul este rezultatul nedorit al civilizaţiei: cu cât societatea evoluează, cu atât produce mai mult gunoi. Ce face omul cu gunoiul este, iarăşi, un indicator al gradului de civilizaţie. Cu cât societatea este mai civilizată, cu atât impactul deşeurilor asupra mediului este mai mic. Lumea civilizată, de exemplu, a inventat colectarea selectivă a deşeurilor: plasticul, metalul, sticla sunt separate de deşeurile menajere pentru a fi recuperate şi refolosite. Şi la noi, în Bacău, a existat o tentativă în acest sens, dar nu ştiu cum se face că la groapă de gunoi ajung deşeurile tot neselectate. Să spunem că, în Bacău poate se mai selectează ceva, dar la groapă ajung deşeuri din tot judeţul. Şi aşa se face că groapa de gunoi este plină de plastic. Care când arde degajă particule care în nici un caz nu sunt sănătoase pentru populaţie. Săptămâna trecută s-a aprins groapa de gunoi. Iniţial, a ars metanul adunat în interiorul muntelui de gunoaie. Dar acum, la o săptămâna, arde plasticul. Ce este mai interesant este că pe băcăuani i-a durul în fund că arde groapa câtă vreme vântul bătea spre sud. Când, însă, sâmbătă seară, vântul s-a schimbat, spre nord şi fumul a năpădit oraşul, locuitorii s-au revoltat. Cum, cine, de ce, săriţi, nu se iau măsuri! Pentru că numai când le arde buza, băcăuanii se revoltă, câtă vreme cei afumaţi sunt alţii, îi doare la bască, pentru ei problema nu există. Şi ar fi vrut să se ia imediat măsuri să nu mai fie fum, să se stingă repede-repede incendiul, că nu se mai poate aşa, să nu poată ţine deschisă măcar o fereastră! Aceleaşi persoane care se revoltă astăzi nu au avut nici o problema cu faptul că de ani buni nu se selectează gunoiul. Că groapă aşa-zis „ecologică” are nişte probleme, că celula 1 este plină şi celula 2 nu poate fi dată în folosinţă din cauza unor proceduri birocratice care nu au fost îndeplinite. E foarte frumos să ne dorim să fie mai bine, să nu fie fum, să nu ardă gunoiul… Dar noi ce facem pentru asta? Ţipăm că autorităţile nu fac şi nu dreg… Dar oare numai autorităţile sunt de vină? Atunci când arunci hârtii pe stradă, nu autorităţile-s de vină că eşti un nesimţit şi nu vezi coşul de gunoi. Când arunci bidonul de plastic pe geamul maşinii, când goleşti scrumiera pe şosea, când arunci chiştocul ţigării pe unde apuci, vina îţi aparţine. Ţara întreagă e o ghenă de gunoi; fiecare aruncă resturile pe unde apucă pentru că nu are nici un respect pentru mediu, pentru ceilalţi oameni şi, până la urmă, pentru el. Dar toţi aşteaptă ca alţii să-i ridice lui gunoiul, să-i mature stradă şi să-i şamponeze trotuarul, ca să nu-şi murdărească galoşii. E murdar oraşul? Este! Dar de ce acum 15-20 de ani era mai curat în condiţiile în care numărul angajaţilor de la Salubritate a rămas oarecum constant? Pentru că locuitorii de acum 20 de ani erau mai cu bun simt şi nu aşteptau că alţii să le mature lor mizeria. Ce-i drept, aveau şi ochi mai buni, că vedeau foarte repede unde e coşul de gunoi… 0 SHARES Share Tweet

