Se infiinteaza scoli profesionale si pentru absolventii de clasa a VIII-a. Ministerul Educatiei a emis deja metodologia care reglementeaza functionarea invatamântului de stat cu durata de 3 ani, in conditiile legii, incepând din anul scolar viitor. Deja colegiile tehnice si tehnologice si-au prevazut in planul de scolarizare clase si pentru acest tip de studii.

Elevii care au absolvit invatamântul gimnazial si nu doresc sa-si continue studiile liceale au sansa de a opta, din anul scolar viitor, pentru o scoala profesionala in care invata o meserie. Ministerul Educatiei a emis deja metodologia de infiintare a scolilor profesionale cu durata de 3 ani pentru absolventii claselor a VIII-a prin care se urmareste dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificari profesionale de studiu nivel III, dar si de practica organizata la operatorii economici. Acest tip de invatamânt este organizat ca parte a invatamântului secundar superior. Este o forma de continuare a studiilor, cu frecventa si cursuri de zi. Pot opta pentru inscrierea in invatamântul profesional si elevii din invatamântul special.

Burse de sustinere: 200 lei/luna



Pe parcursul celor 3 ani de scoala profesionala, formarea elevilor va fi structurata astfel: pregatirea profesionala de baza intr-un domeniu de formare profesionala – in primului an de invatamânt profesional si pregatire profesionala generala si de specialitate, specifica unei calificari profesionale – in timpul celui de al doilea si al treilea an de invatamânt profesional. Important este si faptul ca acesti elevi beneficiaza si de o sustinere financiara, de 200 de lei pe luna.

Bursa profesionala se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale. Elevii declarati repetenti nu beneficiaza de acest ajutor pentru anii de studiu pe care ii repeta. Distinct de acest sprijin financiar, elevii din invatamântul profesional cu durata de 3 ani pot beneficia si de sustinere financiara, stimulente si alte forme de sprijin acordate de partenerul de practica.

Doar licee si colegii acreditate



Invatamântul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai in unitatile de invatamânt profesional si tehnic acreditate sau autorizate sa furnizeze formare profesionala initiala. Acestea sunt obligate sa asigure baza materiala necesara desfasurarii pregatirii elevilor pentru dobândirea calificarii profesionale, dar si resurse umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Mai mult, fiecare colegiu/liceu care va organiza acest tip de invatamânt trebuie sa faca si dovada incheierii unor contracte-cadru cu operatorii economici/institutii publice, in care se va realiza practica elevilor, pe fiecare specializare. Lista unitatilor de invatamânt care organizeaza invatamânt profesional cu durata de 3 ani se stabileste anual, pe baza propunerilor unitatilor scolare si a societatilor partenere.

Absolventii invatamântului profesional cu durata de 3 ani care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale dobândesc certificat de calificare profesionala si suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Absolventii acestui tip de invatamânt care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale pot continua studiile in clasa a XI-a a invatamântului liceal, pe ruta progresiva.

[HIDEPOST]

„Aceste masuri sunt foarte bune. Practic, putem vorbi de reinfiintarea a ceea ce odata au fost SAM-urile – scolile de arte si meserii. Cu atât mai mult cu cât ofera si sansa elevilor, care nu mai vor sa ajunga la un liceu, sa se califice intr-o meserie cu sanse mari de angajare. Spun acest lucru, pentru ca noi deja am incheiat parteneriate cu Aerostar si cu AE Electronics pentru orele de practica. Avem aprobate pentru anul scolar viitor doua clase de profesionala – una pentru specializarea electricieni si una pe electronisti.”

prof. Remus Cazacu, director Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen”



„Si noi am infiintat doua clase pentru absolventii de gimnaziu care vor sa urmeze scoala profesionala. Pentru baieti avem aprobata o clasa pe mecanici auto, iar pentru fete, inca una pe calificarea ospatar / chelner / vânzator in unitatile de alimentatie publica, deci in total 60 de locuri. Noi am mai organizat acest tip de studii si când erau scolile de arte si meserii, iar elevii pe care i-am avut, dupa ce terminau profesionala, ramâneau tot in liceu, pe rutele progresive. Avem si cazuri in care elevii s-au angajat la firmele colaboratoare, de exemplu in service-urile auto pe care le avem in parteneriate.”

prof. Costica Vieru, director Liceul Tehnologic „Petru Rares”



[/HIDEPOST]