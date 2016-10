Alimentele UE ramase sunt redistribuite

In luna iunie, primariile din judet au inceput distributia alimentelor de baza care vin sub forma unor ajutoare pentru mai multe categorii defavorizate, de la persoane cu handicap la pensionari cu pensii sub 450 de lei si someri.

Dupa prima etapa, cantitatea de alimente care a mai ramas este redistribuita in aceste zile tot catre beneficiari, care primesc unul sau doua pachete, in functie de fiecare localitate.

„Din centralizarea realizata reiese ca la nivelul judetului Bacau au fost primite 339.756 pachete, din care 273.841 au fost distribuite. Dupa etapa de compensare cantitativa, au ramas 65.547 de pachete, acestea intrând în procesul de redistribuire catre beneficiari prin autoritatile executive.”

Carmen Cioltan, purtatorul de cuvânt al Prefecturii Bacau (foto)

In acelasi timp, imediat dupa finalizarea impartirii, vor incepe controale cu privire la redistribuire. In municipiul Bacau, beneficiarii au primit câte doua pachete de alimente, pe principiul primul venit, primul servit, pâna la epuizarea stocului.

In total, in judetul Bacau au beneficiat de pachetul care continea faina, paste, zahar, ulei, orez, pasta de tomate etc. 171.643 de persoane, insa se pare ca nu toti si-au ridicat alimentele, din diferite motive. In municipiul Bacau numarul beneficiarilor a fost de circa 10.000 de persoane.