Alimentarea cu gaze naturale va fi sistată la consumatori din localităţile Moineşti şi Tg. Ocna de Comunicat de presa - În vederea efectuării unor lucrări specifice la sistemul de transport al gazelor naturale, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată începând cu ora 09.00 pentru consumatori din localităţile: Tg. Ocna (integral) și Moineşti (mai puţin cartierele Văsieşti şi Hangani). Reluarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale se va efectua treptat, imediat după finalizarea acestor lucrări, cel mai probabil începând cu ora 19.00. Compania noastră solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuţiei gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute. În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugaţi să anunţe imediat dispeceratul de urgenţă al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă şi mobilă)

sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din reţeaua Telekom şi cu tariful operatorului din toate celelalte reţele de telefonie).

