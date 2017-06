Politica Aleșii județului vor fi urmăriți: Liceenii vor fi „umbrele” consilierilor și le vor analiza abilitățile de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aleșii județului se vor întâlni luni, 26 iunie, într-o ședință ordinară care va avea 18 proiecte pe ordinea de zi. Între altele, vor fi acordate premii unor sportivi, vor fi desemnați reprezentanții Consiliului Județean (CJ) în diverse organizații și vor fi votate proiectele de asociere ale județului la Festivalul ”Tamasidava” și „No Drugs Revolution”. Se va discuta despre modificarea organigramelor Serviciului Județean de Drumuri și Filarmonicii și atribuirea unor licențe de traseu. Inedit este faptul că la ședință vor participa 13 liceeni, care vor fi „consilieri județeni pentru o zi”. Acțiunea face parte dintr-un proiect educațional și are drept obiective familiarizarea adolescenților cu acest domeniu și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul juridic-administrativ. Fiecare licean va fi „umbra” unui consilier și va urmări tot ce presupune activitatea acestuia, de la îndatoriri până la modul de operare, dar vor fi atenți și la unele detalii, cum ar fi abilitățile consilierului județean. 1 SHARES Share Tweet

