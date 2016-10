Alesii judetului sunt preocupati de drumuri

Sala mare a Consiliului Judetean (CJ) a fost luni plina, la sedinta ordinara. Au fost prezenti 35 de alesi din cei 36 care formeaza forul deliberativ. Bucurosi ca niste scolari care se revad dupa vacanta, consilierii judeteni au votat toate proiectele supuse dezbaterii, iar daca au facut declaratii acestea au fost pozitive.

Dupa ordinea de zi si procesul verbal al sedintei din septembrie, au fost aprobate rapid doua proiecte: contul de executie bugetara pe trimestrul III, nefiind necesara redimensionarea unor cheltuieli deoarece incasarile depasesc nivelul platilor, si modificarea statului de functii al CJ, urmare a promovarii unor angajati.

Al treilea proiect a vizat renuntarea CJ Bacau la calitatea de membru al Grupului de Actiune Locala (GAL) Bacaul Verde si al GAL Valea Tazlaului, “având in vedere ca scopul aderarii la aceste asociatii – implementarea strategiilor de dezvoltare – a fost atins”, a explicat Sorin Brasoveanu, presedintele CJ Bacau. Alesii au aprobat si Regulamentele de organizare si functionare a serviciilor sociale furnizate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau (DGASPC), in scopul acreditarii acestora de catre Ministerul Muncii. Ana Marchis, consilier PSD, care a participat la sedinta Colegiului Director al DGASPC, si-a asigurat colegii ca “aceste regulamente au fost analizate cu multa raspundere si competenta”.

Lipova si Rosiori, in asteptare!

Mare pare din sedinta s-a vorbit despre drumuri. Discutia a pornit de la asocierea CJ cu 11 comune, ca prim pas spre depunerea unui proiect de infrastructura rutiera, in colaborare cu judetul Neamt, pe fonduri europene. “Proiectul propus va contribui nemijlocit la revitalizarea socio-economica a unei zone cu o dezvoltare structurala deficitara prin asigurarea unei conexiunii de calitate la drumurilee nationale si la reteaua TEN – T, care e reteaua transeuropeana de transport”, a explicat Sorin Brasoveanu. Costica Marcu, PNL, dupa ce a laudat initiativa, a intrebat de ce nu a fost prins si DJ 241 C in acest program de colaborare.

“Din câte stiu, Neamtul a venit cu modernizarea pâna la intersectia din comuna Oniceni, urmând ca noi sa o preluam spre Lipova si Rosiori”, a spus liberalul, care a adaugat ca s-ar scurta cu 15 km distanta Lipova-Bacau. Lenuta Ardeleanu, directorul Serviciului Public Judetean de Drumuri, a afirmat ca acest tronson va fi prins in viitoarea strategie. Si pentru ca se discuta despre infrastructura, Cezar Olteanu, PNL, a semnalat un fapt pozitiv legat de drumul Onesti-Bacau: „Au inceput lucrarile de asfaltare, nu sunt foarte ample, dar pe moment rezolva problema gropilor si a crapaturilor din carosabil.

Se vede treaba ca demersul pe care l-am inceput acum un an nu a fost in van, chiar daca a fost privit cu scepticism, ca un act don quijotesc.” In final, alesii au mai aprobat un proiect important pentru comunitate, si anume asocierea CJ Bacau cu Universitatea „George Bacovia” pentru organizarea conferintei internationale „Devianta si criminalitate.” Ovidiu Cojocaru, ALDE, a solicitat sa fie organizata o sectiune destinata invatamântului preuniversitar, iar materialele prezentate sa ajunga si in licee pentru a fi dezbatute, dupa care proiectul a fost aprobat.