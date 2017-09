Strada Oituz din Bacau este blocata din cauza unui colet suspect. La fata locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor, Jandarmeriei si Politiei. 25 SHARES Share Tweet

