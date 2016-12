Onesti „Alege sa fii corect!”, la Onesti de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Astăzi, 8 decembrie, mesajul campaniei „Alege sa fii corect!” a fost transmis şi cetăţenilor din Onești, în cadrul unei acţiuni de informare ce s-a desfăşurat în zona centrală a orașului. Poliţiştii, alături de jandarmi şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, au discutat cu cetăţenii, i-au informat cu privire la contravenţiile şi infracţiunile specifice campaniei electorale şi le-au înmânat flyere. Alegătorii au fost sfătuiţi să deţină documente de identitate valabile, să nu accepte mita electorală şi să respecte confidenţialitatea votului. Duminică, pe data de 11 Decembrie 2016, au loc alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Votarea are loc între orele 7.00 și 21.00. Poți vota la secția de votare la care ești arondat sau, pe listă suplimentară, la orice secție de votare din județul de domiciliu sau de reședință. Află care este secția ta de votare aici: https://www.registrulelectoral.ro/ Fiecare alegător va primi două buletine de vot: unul pentru alegerea membrilor Senatului și unul pentru alegerea membrilor Camerei deputaților. La acest proces electoral va fi folosit Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal implementat de AEP și dezvoltat de STS. Programul semnalează dacă un alegător a votat deja sau dacă nu are drept de vot. Acest sistem a fost utilizat pentru prima dată la alegerile locale din acest an. Mai multe informații puteți afla accesând secțiunea dedicată alegerilor parlamentare de pe site-ul nostru: http://www.mai.gov.ro/index-campanie.html. 7 SHARES Share Tweet