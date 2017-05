Educatie Alege cariera de economist și vino la Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău de Roxana Neagu -

Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău oferă programe de studii universitare de licenţă atractive şi în acord cu cerinţele pieţei forţei de muncă, fiind, de asemenea, o prezenţă activă şi dinamică în sistemul academic naţional şi în viaţa economică şi socială. Astfel, luna mai a acestui an a fost plină de evenimente. În data de 13 mai 2017, la sediul facultăţii, s-a desfăşurat etapa regională a Concursului pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”, manifestare organizată de Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău în colaborare cu cinci licee din judeţele: Neamţ, Vrancea, Vaslui, Bacău, Harghita şi care s-a adresat elevilor de liceu. În perioada 18-19 mai 2017, cadre didactice ale facultăţii au participat, în calitate de membri ai comisiilor de evaluare, la Concursul Târgul Firmelor de Exerciţiu „Viitorul începe astăzi”, ediţia a V-a, manifestare organizată de Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău. De asemenea, facultatea a fost gazda mai multor grupuri de cadre didactice şi liceeni, interesaţi de oferta educaţională. În perioada 10 – 24 iulie 2017, Facultatea de Ştiinţe Economice îşi va deschide porţile pentru absolvenţii de liceu care doresc să îmbrăţişeze cariera de economist. Liceenii care optează pentru unul dintre programele de licenţă ale facultăţii pot, ulterior, continua studiile de masterat în aceeaşi instituţie. Toate programele de studii de licenţă şi masterat oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice sunt acreditate. Absolvenţii de liceu pot alege dintre următoarele programe de studii: Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Marketing.

După absolvirea programului de studii universitare de licenţă Administrarea afacerilor se vor putea practica meserii precum: Administrator societate comercială, Agent de dezvoltare, Analist cumpărări / Consultant furnizori, Consilier economic, Director comercial, Inspector economist în management, Manager proiect, Manager resurse umane, Şef agenţie comercială. Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune vor putea practica fie profesii liberale: Expert contabil, Auditor financiar, Consultant fiscal, Evaluator, Lichidator; fie vor putea avea calitatea de angajat în unităţi private şi instituţii publice, respectiv: Economist în gestiunea economică, Auditor intern, Cenzor, Controlor de gestiune, Inspector antifraudă fiscală, Analist preţuri / costuri, Administrator baze de date, Administrator / Ofiţer / Analist credite, Consilier / Inspector financiar-bancar.

După finalizarea programului de studii universitare de licenţă Marketing, absolvenţii vor putea avea meserii precum: Specialist marketing, Specialist în relaţii publice, Manager de produs, Brand manager, Copywriter publicitate cu studii superioare, Consilier vânzări asigurări, Consilier economist în comerţ şi marketing, Organizator târguri şi expoziţii, Cercetător economist în marketing. „Am satisfacţia că întreg colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău a reuşit să cultive studenţilor noştri domenii de excelenţă în meseria de economist.”

Prof. univ. dr. Ovidiu Leonard Turcu, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău. Mesaje studenți „Mă bucur foarte mult că urmez cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău. În anii de studii, consider că mi-am descoperit şi dezvoltat anumite abilităţi în domeniul afacerilor, iar ceea ce am învăţat se datorează profesorilor mei care întotdeauna au dat dovadă de disponibilitate şi înţelegere." (Claudia Bejan – studentă, programul de studii Administrarea afacerilor, anul II) „Sunt student al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău începând cu anul 2014. Pe parcursul întregii perioade de studenţie am întâlnit cadre didactice care s-au implicat în dezvoltarea mea ca viitor specialist în domeniu şi care au reuşit să îşi pună, într-un mod favorabil, amprenta asupra caracterului meu." (Ştefănuţ Iulian Buhuş – student, programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune, anul III) „Sunt studentă la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău şi sunt bucuroasă că am luat decizia corectă venind să studiez aici. Recomand cu sinceritate şi altora să opteze pentru această facultate. Eu, în momentul de faţă, sunt membru în Senatul Universităţii şi în Consiliul Facultătii, sunt voluntar în cadrul Ligii Studenţeşti, primesc bursă şi am şansa de a pleca prin programul Erasmus+ la o universitate din Franţa." (Maria Magdalena Gavriloaia – studentă, programul de studii Marketing, anul II) Mesajele absolvenților „Am absolvit atât studiile universitare de licenţă, cât şi pe cele de masterat la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău. Cât timp am fost student şi masterand al facultăţii am beneficiat de îndrumarea unui grup de cadre didactice dedicate şi implicate în pregătirea profesională a studenţilor, fapt ce m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea carierei mele." (Economist Claudiu Rupii, Şef serviciu gestiune resurse umane şi financiare, Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău) „Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău mi-a deschis drumul în viaţă contribuind la dezvoltarea mea profesională şi personală. Absolventă a studiilor de licenţă şi masterat ale acestei facultăţi, am ales ca perfecţionarea ulterioară (gradul II, gradul I) să o realizez tot în cadrul Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău. Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, în general, reprezintă locul devenirii şi perfecţionării mele, unde am întâlnit modele, profesori, colegi, prieteni, oameni minunaţi." (Economist Cornelia Voicu, Profesor Colegiul Economic „Ion Ghica" Bacău) „Alege Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii «Vasile Alecsandri» din Bacău! Aici vei găsi un colectiv de profesionişti dornici să te ghideze spre o carieră de succes. Vă spun din proprie experienţă." (Economist Anamaria Durac, Şef agenţie bancară)