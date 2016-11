Alegatorul nu e prost

De ceva vreme se imprastie ideea ca numai unii alegatori stiu cum sa voteze, ceilalti, care voteaza altfel fiind prost educati, natângi sau pur si simplu idioti.

Cum a câstigat Trump in America, hop! si acuzatiile ca americanii sunt prosti si nu stiu sa voteze. La fel, in Republica Moldova a câstigat Dodon, deci, cei care l-au ales sunt niste prosti; in Bulgaria, la fel.

Nici România nu este scutita de astfel de etichetari din partea unor autoproclamati elitisti in materie de alegeri.

Democratia inseamna, insa, dreptul tuturor de a vota si, implicit, recunoasterea rezultatului alegerilor, chiar daca a câstigat adversarul.

Am vazut ca se transmite o practica periculoasa, care nu are nici o legatura cu democratia: cei care au pierdut nu recunosc câstigatorul. America este sfâsiata de demonstratii in care participantii spun textual ca Trump nu este presedintele lor si nu-l recunosc ca atare.

Situatia a ajuns la un nivel atât de penibil incât au ajuns sirienii sa faca misto de aceasta problema intrebând daca nu cumva, pe modelul patentat de SUA, Opozitia americana nu ar trebui inarmata de forte externe pentru a declansa un razboi civil.

Pe retelele sociale au aparut, imediat dupa anuntarea rezultatelor de la Chisinau, bannere cu textul „Dodon nu este presedintele meu”. Nici in SUA si nici in Moldova nu s-au inregistrat incidente care sa duca la concluzia ca alegerile nu au fost corecte; din acest motiv orice contestare a rezultatului votului nu are nici o justificare democratica.

Faptul ca alegatorii din Moldova au ales un candidat considerat pro-rus nu inseamna ca alegatorul este prost sau ca nu stie ce alege. Inseamna ca oferta celor care au pierdut nu a fost pe placul alegatorilor. De fapt, intreaga campanie asa-zis „pro-europeana” a fost un fiasco de care se face vinovata, in primul rând, România.

Nu e suficient sa te imbraci in albastru si sa tipi ca tu esti pentru UE, trebuie sa explici si de ce e mai bine cu UE.

Pentru ca e foarte greu, ca român, sa explici de ce ai distrus fabricile, de ce ai asemenea preturi la alimente, de ce nu mai exista industrie nationala si de ce deciziile politice nu se mai iau la Bucuresti, ci la Bruxelles sau Washington.