Pentru a marca împlinirea a 199 de ani de la naşterea poetului Vasile Alecsandri, aprofundarea elementelor biografice alecsandriene (avanpremieră la Bicentenarul naşterii – 14 iunie 2018) şi activarea unui topos local specific (Casa Alecsandri), stimularea actului artistic în limba română, prin recunoaşterea valorii unor creaţii ale tinerilor, deschiderea creatorilor de artă preponderent către tineri şi promovarea unei emulaţii continue între diversele categorii de tineri, în zilele de 8 şi 9 iunie, în municipiul Bacău se desfăşoară o serie de manifestări culturale, reunite sub generosul generic „Alecsandriada", ediţia I. În acelaşi timp, „Alecsandriada" se doreşte a fi un răspuns la apelul Uniunii Europene de a iniţia în 2017, acţiuni menite a pregăti Programul „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural". Programul este organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Bacău, în colaborare cu Teatrul Municipal „Bacovia", Universitatea „Vasile Alecsandri", Inspectoratul Şcolar Judeţean, Uniunea Scriitorilor din românia, filiala Bacău, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri", Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri". Programul manifestărilor Joi, 8 iunie 2017: ora 10: La pas prin urbea poetului şi a familiei sale: – Strada Luminii (laterala Casei de Cultura „Vasile Alecsandri"); – piaţeta din fata Prefecturii („Voci de AED pentru AlEcsanDri"; omagiul invitaţilor, la statuia poetului); – str. 9 Mai (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" – vizitarea expoziţiei „Alecsandri, băcăuanul"); – str. George Apostu, nr. 9 (Casa de Sfat şi Citire „Vasile Alecsandri"/Casa Dragomir Badiu); – Strada Justiţiei (azi, str. Vasile Alecsandri); – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri" (Avanpremiera la Programul „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural"); – Vizitarea Casei Memoriale „George Bacovia". Ora 17: Cărţi, reviste, autori. Panoramic editorial şi publicistic. Invitatii au cuvântul, Club „Decebal". Vineri, 9 iunie 2017, orele 11-13: Colocviul „Alecsandri, azi". „Cântecul gintei latine şi recunoaşterea europeană a literaturii române". Prezintă acad. Victor Crăciun. „A-ul şi B-ul literaturii române, ivite în Bacău": lansarea volumului „Alecsandri, din nou acasă" şi a revistei „Bacoviana" –

Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Ora 16: „De la Mioriţa, la Andrii Popa”: momente artistice inspirate din creaţia lui Vasile

Alecsandri. Participa elevi din România, Republica Moldova şi studenţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Decernarea premiilor pentru concursurile din cadrul Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” – Sala „Ateneu”. Ora 20: Colocviu de impresii. Bugetul total alocat acestei impresionante manifestări este de 69.110 lei. Printr-o asociere între Consiliul Judeţean şi Primăria Bacău, cheltuielile s-au repartizat astfel: Consiliul Judeţean – 50.610 lei, Primăria Bacău – 18.500 de lei. Manager de proiect: Dumitru Brăneanu, consilier judeţean;

Coordonator proiect: Lucian Bogdănel, consilier al primarului municipiului Bacău;

Asistenţi manageri: conf.univ.dr. Ioan Dănilă, Eliza Noemi Judeu, director al Teatrului Municipal „Bacovia”; Luciana Pascu, consilier Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor. Gh. Bălţătescu

Foto: Liviu Maftei

