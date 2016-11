Alecsandri – la ceas aniversar

95 de ani de existenta. Invitati, fosti directori, fosti absolventi, amintiri, punti intre generatii. 95 de ani de „Alecsandri”. Emotii, momente aniversare, marturisiri. In saptamâna „Scoala altfel”, 7 – 11 noiembrie, Colegiul National „Vasile Alecsandri” este in sarbatoare. O sarbatoare care marcheaza inceputul, trecutul, prezentul. O sarbatoare a cadrelor didactice, a elevilor, a intregii comunitati.

Luni, 7 noiembrie, ora 10.00. In holul mare al Colegiului National „Vasile Alecsandri” acordurile muzicii populare intregeau o atmosfera emotionanta, aniversara. Se deschideau activitatile ce marcheaza implinirea a 95 de ani de existenta a unitatii de invatamânt bacauane. Invitati, elevi si cadre didactice, dar si fosti profesori si directori ai colegiului, reprezentanti din Ministerul Educatiei, fosti si actuali inspectori scolari, absolventi, oficialitati.

„Am venit aici in 1990, si de atunci am cunoscut sase garnituri de directori. Nu am de reprosat nimanui nimic. Alecsandri este una din marile mele iubiri”, a declarat in plen prof. Elena Bostan (fost cadru didactic de limba si literatura româna), care a donat, cu aceasta ocazie, bibliotecii colegiului 48 de volume de critica literara si beletristica.

„Am fost aici, in acest liceu, profesor de matematica. O mândrie pentru mine, unde am trait cele mai frumoase clipe ca dascal. Am implinit de curând 87 de ani. Nu se poate un cadou mai frumos pentru mine, decât aceasta invitatie din partea colegiului in care am format oameni”, a marturisit si prof. Ioan Micu, fost inspector scolar general.

„Aici am amintiri de 52 de ani. Am fost eleva aici, apoi profesor, am fost parinte, bunica, dar si director. In 1996 am reusit sa organizez aici a 75-a aniversare. Si atunci au fost emotii, acum sunt si mai mari, pentru ca sunt printre fosti colegi, fosti profesori, fosti elevi. Sub conducerea mea, in 2001 liceul a primit si titlul de colegiu national. Sunt momente frumoase, de neuitat, pentru mine. Imi doresc sa ne intâlnim asa de multi si la centenar”, a fost si declaratia prof. Margareta Neacsu, director la „Alecsandri”, intre anii 1995 – 2004.

„Am gasit in colegiu, in momentul in care am venit ca director, un colectiv de cadre bine inchegat, dar si elevi bine pregatiti. In 1963 – ’64, am pasit pentru prima oara aici ca elev, la o olimpiada regionala, cum era pe atunci. Am fost impresionat de cladire, de tinuta academica a acestui liceu, de tot ce era in aceasta institutie. Mi-am zis atunci ca aici trebuie sa fiu si eu profesor. Lucru care s-a intâmplat in 1998, când am ajuns la «Alecsandri» ca profesor de matematica, dar am activat efectiv dupa Revolutie. Ce a urmat… sunt numai amintiri frumoase”, a precizat si prof. Vasile Cautis, director intre anii 2004 – 2013.

Manifestarea a fost intregita de momentele artistice oferite de elevii colegiului, dar si de emblema unitatii de invatamânt, Ansamblul folcloric „Ciucurelul”, condus de prof. Mitica Pricopie.

Activitatile vor continua si astazi, cu intâlnirea manageriala transnationala initiala a proiectului ErasmusA KA2 „Moving Minds through Movies”, in care Colegiul „Alecsandri” este coordonator si la care participa scoli din alte patru tari europene, dar si cu proiectul „Judetul Bacau.

Repere culturale”, in parteneriat cu filialele din Bacau ale Uniunii Armenilor, Comunitatii evreilor, Partidei Romilor Pro-Europa, Societatii Române de Geografie si cu Inspectoratul Scolar Bacau (proiect initiat si coordonat de prof. Ramona Palade-Jitaru si prof. Adriana Macinca), pentru ca miercuri, de la ora 10.00, sa se organizeze o dezbatere cu tema „Conditia educatorului in societate.

Noi provocari, noi frontiere” (initiata si moderata de prof. Pompilia Postelnicu), dar si o „Intâlnire intre generatii” (organizata de prof. Livia Sibisteanu, profesor de sociologie pensionar, fosta eleva a colegiului).

„Suntem impreuna cu totii, in sarbatoare, pentru a pune umarul, inima si inteligenta in a continua sa facem din Colegiul National «Vasile Alecsandri» o institutie de traditie si prestigiu. Toata saptamâna vor fi activitati aniversare, vom avea, joi, si Balul Bobocilor, dar si alte manifestari pe catedre, cu toti elevii colegiului, si de gimnaziu, si de liceu.”

prof. Calin Boamba, actualul director al Colegiului National „Vasile Alecsandri” Bacau

Repere din istoria colegiului:

– 1921 – pe 16 septembrie, se infiinteaza Scoala secundara de fete, cu 253 de eleve si 11 profesori, la initiativa prof. de literatura româna Maria Fulgeanu, care va deveni si primul director al scolii;

– 1927-1928 directoarea Virginia Cristian reuseste sa obtina terenul pentru constructia scolii si sa strânga fonduri pentru demararea proiectelor si pentru turnarea fundatiei cladirii. In 1928, scoala isi schimba numele in Liceul de fete, cu 378 de eleve si 11 profesori;

– 1935 – directoarea Silvia Ghervescu, care reusise anterior sa evite desfiintarea liceului, va inaugura prima locatie proprie a scolii, actuala cladire de patrimoniu in care functionează colegiul (finalizata in 1938);

– 1940 – scoala primeste numele de Liceul Teoretic de Fete;

– 1954 – devine Liceul Mixt nr.2;

– 1959 – primeste denumirea de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”;

– 1977 – Liceul de Stiinte ale Naturii „Vasile Alecsandri”;

– 1991 – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”;

– 2001 – Colegiul National „Vasile Alecsandri”;

In 2008, 2011 si 2014, colegiul primeste titlul de Scoala Europeana. Colegiului i-au fost dedicate doua monografii: prima apartinându-i scriitorului si profesorului de limba si literatura română Marin Cosmescu (Delasabar) (1971), iar a doua, intitulata „Ani, chipuri si voci: 1921 – 2011”, fiind realizata de prof. de limba si literatura româna Marin Al. Preda (prima editie in 2006; a doua editie, revizuita, in 2013).