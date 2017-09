Cea de-a patra ediție a Semimarathon-ului se va desfășura sâmbătă, 23 septembrie 2017, de la ora 9.00 , cu pornire din Piața Tricolorului. Anul acesta, instituțiile, organizațiile non-profit și grupurile de inițiativă din comunitate au înscris la Semimarathon proiecte pentru Educație. Ele vor să reaprindă pasiunea pentru știință și tehnologie. Pentru că ȘTIINȚA + TEHNOLOGIE = VIITOR. Și în acest an sunt așteptați la start sute de participanți la cele cinci curse. Evenimentul se desfășoară cu spijinul Primăriei Bacău și al partenerilor: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, Federația Tinerilor din Bacău, Decathlon, Cora, Barrier, Aqua Carpatica, Issco, Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Teatrul Municipal Bacovia, Biblioteca Județeană C. Sturdza, Sport 24 Bacău, Hotel Decebal, Physiokinesis, EliteMob, Deșteptarea. Cum sunt organizate cursele Semimarathon-ului? Semimarathon înseamnă mai multe curse, trasee și grade de dificultate. Semimarathon-ul are un traseu de 21 de km (Piata Tricolorului– Strada Războieni – Parcul Cancicov – retur, de șase ori), ce pot fi parcurși individual sau în regim de ștafetă, începând cu ora 9.00, într-o perioadă de maxim 2 ore și 30 minute. Pe acest traseu vor fi restricții de circulație pentru mașini. Crosul copiilor este dedicat celor cu vârsta între 6 și 14 ani, va debuta la ora 11.30. Copiii vor alerga pentru dreptul lor la o educație care să le stimuleze pasiunea, imaginația și curiozitatea. La ora 12.30, se va desfășura Cursa comunității, care este dedicată echipelor: familii, prieteni, ONG-uri, cluburi, firme etc. Ea sărbătorește implicarea și prezența activă a cât mai multor și diverși actori din comunitate. Anul acesta „Fundația Comunitară Bacău” lansează o nouă provocare: Cursa Urbană! Punctul de start este în Piața Tricolorului, de unde participanții își pot alege și calcula traseul prin care vor parcurge cele 7 clădiri-obiectiv incluse în cursă. Acestea vor fi comunicate în ziua competiției. Cursa urbană se desfășoară în mers sau alergare. În fiecare clădire-obiectiv, participanții vor avea de îndeplinit o sarcină și de bifat un check-point. Toți participanții la cursă primesc medalii. Se premiază locurile I, II, III indiferent de categorie. Premiile constau în produse și alte surprize oferite de partenerii Semimarathonului. Care sunt proiectele finanțate prin Fondul Științescu? Prin Fondul Științescu Bacău sunt finanțate 8 proiecte. Proiectul Centrul de educație în științe aplicate, înscris de Asociația KTS, va desfășura sesiuni practice pentru elevi în tot ceea ce înseamnă știință. Școala 10 introduce copii în miracolele naturii și plantelor medicinale prin proiectul Laboratoarele naturii.

La Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu" elevii învață să folosească creioanele 3D și să construiască materiale didactice cu ajutorul acestora. Elevii Școlii „Ion Creangă" învață să citească etichetele ambalajelor. Ei reproduc în cadrul proiectului MINI-COMPANIA Ş.I.C prin reacții chimice produsele, mai mult sau mai puțin sănătoase, disponibile în comerț. Elevii clubului P.R.A.C.T.I.C de la Palatul Copiilor vor încerca să determine parametrii de calitate pentru izvoarele naturale de apă și potențialul energetic al unor zone, aflând experimental intensitatea radiațiilor solare. La Clubul de Științe al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" Bacău elevi pasionați de IT vor deveni resursă în programarea de roboți, în timp ce în comuna Livezi fizica și electronica vor fi puse în practică prin construirea unui kart. Iar în Sascut, Liceul Tehnologic „Jaques M.Elias" oferă șanse la optimizarea performanțelor elevilor prin proiectul ,,Formare de calitate – o șansă pentru viitor". Mai multe informații pe http://fundatiacomunitarabacau.ro/competitie/

