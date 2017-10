ALDE își menține sprijinul politic pentru ministrul Viorel Ilie și după întâlnirea de vineri dimineață a președinților PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, cu premierul Mihai Tudose, au confirmat pentru AGERPRES surse din formațiunea politică. Cei trei s-au aflat pentru aproximativ o oră, vineri, la sediul central al ALDE, tema discuțiilor fiind remanierea guvernamentală. Joi, președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că partidul său a luat o decizie în urmă cu două săptămâni prin care sprijinul politic pentru ministrul Viorel Ilie este menținut și, drept urmare, ALDE nu este de acord cu demisia sau demiterea acestuia pentru o motivație legată de cercetarea DNA. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet loading...

