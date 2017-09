Al doilea magazin Penny Market în Bacău

REWE România va deschide în luna septembrie încă un magazin Penny Market în Bacău, pe strada Alexei Tolstoi nr. 4. Astfel, grupul ajunge la 209 magazine deschise până în prezent în România. Noul magazin Penny Market Bacău va avea 1.161 mp, 16 angajați și 74 de locuri de parcare și va fi deschis de luni până sâmbătă în intervalul 0:00 – 23:00 și duminica în intervalul 8:00 – 21:00. Penny mai are, în Bacău, un magazin pe strada Izvoare nr 2, iar în județ mai sunt magazine Penny în Onești (2), Moinești, Comănești, Târgu Ocna și Buhuși. REWE România a deschis primul magazin Penny Market în țara noastră în 2005, iar acum are în Bacău și unul dintre cele trei centre logistice ale rețelei. În prezent, grupul deține 209 magazine Penny Market la nivel național și aproximativ 4.000 de angajați. Expansiunea locală continuă și în acest an cu un e 20 – 25 de magazine noi. Compania a încheiat anul 2016 cu o cifră de afaceri de 2,86 de miliarde de lei, în creștere cu circa 8% față de anul precedent, și a raportat un profit net de 23,75 de milioane de lei, în creștere cu circa 85%. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.