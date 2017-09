Al 20 lea Premiu al Francofoniei a ajuns la Onești

Anda Dorobăț, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Național „Grigore Moisil”, din Onești, este laureata celei de a 20-a ediții a Premiului Francofoniei acordat elevilor oneșteni de municipalitatea Eysines (arondismentul Bordeaux) din Franța. La festivitatea de acordare a premiului, care a coincis cu aniversarea a 20 de ani de când Eysines este oraș înfrățit cu municipiul Onești, a participat o delegție de 12 oneșteni, condusă de primarul Nicolae Gnatiuc, din care au făcut parte membri ai Consiliului Local, membri ai diferitelor partide politice, profesori și un preot. „Am răspuns unei invitații primite din orașul Eysines – ne-a spus primarul Nicolae Gnatiuc. La festivitatea de acordare a Premiului Francofoniei au fost prezentați toți câștigătorii acestei distincții, prilej cu care am aflat cum au evoluat ei din 1996 până astăzi. E un lucru pozitiv, care îndeamnă la educație, la studiu, la învățarea limbii franceze. De asemenea, atunci când a fost marcată aniversarea celor 20 de ani de înfrățire a orașelor Onești și Eysines s-a prezentat tot parcursul acestui inteval de timp, dar și realizările din cele două comunități ale Uniunii Europene și valorile comune pentru care s-a militat”. În prima ședință ordinară a Consiliului Local Onești va fi prezentat un raport asupra acestor evenimente, iar elevei premiate îi va fi înmânată o distincție. Premiul Francofoniei (Prix de la Francophonie) a fost lansat de Pierre Brana, primar al orașului Eysines la acea vreme. În acest an, la festivitatea de decernare a premiului au fost prezenți și Pierre Brana, și Nicolae Gnatiuc, dar și primarul în exercițiu al orașului francez, Christine Bost. Anul trecut, Premiul Francifoniei a fost decernat de o delegație din Eysines chiar în Onești elevei Delia Gavriliu, de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”. 0 SHARES Share Tweet

