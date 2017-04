Multimedia Ajutor pentru Brusturoasa de Ramona Ionescu -

Echipa Crucii Roşii Bacău a plecat din nou în comuna Brusturoasa, cu un transport destinat familiilor cărora le-au ars locuinţele înainte de Paşte. Zilele trecute, angajaţi şi voluntari ai Crucii Roşii au dus deja un prim transport cu ajutoare familiilor sinistrate, iar astăzi (joi, n.r.) au pornit la drum cu un camion pus la dispoziţie de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Familiile nevoiaşe vor primi alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, paturi, saltele şi pilote.