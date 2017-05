Sport „Ajutăm copiii să joace fotbal” de Dan Sion -

Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a derulat un program pilot care a constat în organizarea unui campionat de minifotbal rezervat unui număr de 80 de elevi Final de lună, final de proiect. Ieri, la Școala „Georgeta și Mircea Cancicov” a căzut cortina peste proiectul instituțional „Ajutăm copiii să joace fotbal”. Derulat și susținut de Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, acest program pilot a reunit la start 80 de elevi cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani proveniți din familii cu venituri modeste ce învață la următoarele opt școli băcăuane: Șc. Gimn.

„Octavian Voicu", Șc. Gimn. „Domnița Maria", Șc. Gimn. „Alexandru Șafran", Șc. Gimn. „Nicolae Iorga", Șc. Gimn. „Miron Costin", Șc. Gimn. „Mihai Drăgan", Șc. Gimn. „George Bacovia" și Șc. Gimn. „Constantin Platon" Cei 80 de elevi au luat parte la un campionat de minifotbal ale cărui finale s-au disputat ieri dimineață, la Școala „Georgeta și Mircea Cancicov". După desfășurarea finalelor, toți participanții au primit în dar echipament sportiv din partea ÎPS Arhiepiscop Ioachim. Au fost oferite tuturor copiilor diplome, medalii, dulciuri și tricouri, primele trei clasate primind și cupe și șorturi. Realizat de Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, prin Protopopiatului Bacău în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, prin inspectorul de specialitate Educație Fizică și Sport, și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, proiectul „Ajutăm copii să joace fotbal" are ca scop încurajarea și responsabilizarea tinerilor din oraș, indiferent de zona sau cartierul în care locuiesc, cu sau fără posibilități materiale, să se implice activ în viață comunității și a Bisericii, să comunice unii cu alții, să se respecte și să se ajute între ei. Echipa căreia i se datorează reușita proiectului a fost compusă din: preot Constantin Gherasim (Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului), prof. Gheorghe Rață (Insp. Șc. Jud. Bacău), prof. Marcela Sava (CN „Ferdinand I"), prof. Cristian Sava (AJF Bacău), prof. Eugen Mihăiță Olteanu (CN „Ferdinand I"), prof. Cristiana Cojocaru (Șc. Gimn. „Octavian Voicu"), prof. Otiliza Zaharia (Șc. Gimn. „Domnița Maria"), prof. Irina Vrânceanu (Șc. Gimn. „Al. Șafran"), prof. Doina Uricaru (Șc. Gimn. „Nicolae Iorga"), prof. Iulian Patrichi (Șc. Gimn. „Miron Costin"), prof. Adrian Rață (Șc. Gimn. „Mihai Drăgan"), prof. Sergiu Mavrichi (Șc. Gimn. „George Bacovia") și prof. Alina Ștefancu(Șc. Gimn. Constantin Platon").