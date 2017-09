Economie Agricola, „Cloșca cu puii de aur” a Bacăului, a împlinit 25 de ani de Petru Done -

Grupul Agricola, din Bacău a marcat, joi, 14 septembrie, împlinirea a 25 de ani de la înființare, printr-un complex de acțiuni sub genericul „Gospodărim cu grijă, de 25 de ani" care face trimitere la deviza companiei „Agricola – neam de gospodari". Efigia companiei este, însă, o superbă cloșcă de aur cu puiul ei, un grup statuar expus în fața sediului central din Bacău. La eveniment au participat actuali și foști salariați din primele linii ale staff-ului Grupului, printre care i-am văzut pe primul președinte al companiei, Petru Plăcintă, pe Gheorghe Antochi – președintele care a preluat ulterior cârma grupului și pe Mihai Dragomir – omul care a pus bazele industriei moderne de salamuri crud-uscate în Bacău, Dumitru Neagu, Constantin Baltariu, Gheorghe Neagu, Dan Ivan, Mihai Sturz și Mircea Varvaroi, Alexandru Săutea, Dumitru Pintilie, Neculai Comis, Silviu Mazilu, Gheorghe Pilat și Constantin Burchi. Alături de ei au fost subprefectul Valentin Ivancea, vicepreședintele Consiliului Județean Silviu Ionel Pravăț și viceprimarul municipiului Bacău, Constantin Scripăț, dar și reprezentanți ai unor instituții publie din Bacău și parteneri de afaceri ai Grupului Agricola din toate domeniile de activitate. Reuniunea care a deschis seria manifestărilor a început cu un scurt film documentar creat să ilustreze evoluția uneia dintre cele mai importante grupuri industriale ale României, Agricola Bacău, cu imagini de la înființarea în 1992 a companiei, eveniment la care a participat și reprezentantul acționarului majoritar de atunci, concernul Moxel AG din Germania (acum doar cu 2,89% din capitalul social). Principalii coordonatori ai construirii noului brand, unii încă în activitate, Petru Plăcintă – primul președinte, Gheorghe Antochi – al doilea președinte, Mihai Dragomir – vicepreședinte, Cristinel Popa – directorul societății Agriconstruct, Vasile Bunduc – directorul fermei de găini ouătoare Lumina-Constanța, Gheorghe Covrig – director economic, Alexandru Săutea, Lucica Benedic – directorul societății Europrod, Angelica Șmil – directoarea societății Salbac, Tatiana Cimpoeșu – actualul vicepreședinte și Grigore Horoi – președinte în exercițiu au adresat, în film, scurte mesaje. Petru Plăcintă și Gheorghe Antochi s-au adresat, apoi, direct asistenței și au evocat etapele de evoluție a companiei și rolul pe care l-au avut de-a lungul timpului specialiștii ei și întreg colectivul acesteia, pe care i-au numit în repetate rânduri „Familia Agricola". „Agricola – a spus Gheorghe Antochi – a fost pentru mine cel mai frumos proiect personal". Apoi fostul președinte a evocat experiența Moxel, dar și lupta cu greutățile care au apărut în calea dezvoltării afacerii, unele datorate chiar contextului economic național, dar și internațional. „Familiei Agricola" i-au fost transmise mesaje de felicitare și din partea Instituției Prefectului, a președinteleui Consiliului Județean și a primarului Cosmin Necula, dar și a unor colaboratori ai Grupului. Reuniunea inaugurală a manifestărilor a fost încheiată de Grigore Horoi, care a făcut un succint tablou al Grupului Agricola așa cum arată el în prezent. În toate cele șapte unități din Grup, cu circa 2.900 de salariați, s-a ajuns, în 2016 la o cifră de afaceri de 676,5 milioane de lei (de la 352,3 în anul 2008. Agricola a împlinit, însă, de la înființarea unității ei de bază, Avicola Bacău, 60 de ani. Port-businessul companiei, producția de carne de pasăre, își are originile în anul 1957, când s-au înființat primele ferme în sistem gospodăresc. Dar, sunt informații că această industrie din Bacău a debutat încă din 1892. Însă, în 1992 un grup de manageri băcăuani, coordonați de domnul Petru Plăcintă, au pus bazele companiei Agricola Internațional, o companie mixtă româno-germană, cu participarea acționarului majoritar Moxel AG, din Germania, un operator important din industria cărnii. Agricola a devenit, în toți acești ani, un brand de succes, iar produsul ei cel mai de preț, „Salamul de Sibiu", a devenit marcă protejată în Uniunea Europeană, cel de-al doilea produs românesc inclus în registrul celor care poartă mențiunea „Indicație Geografică Protejată". Agricola a renăscut, practic, după primii doi ani de criză economică declanșată în octombrie 2008, astfel încât în 2011 a avut un profit de 4,6 milioane de lei.