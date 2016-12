Agricola a premiat câstigatorii concursului „Mesele de poveste merita premiate sanatos”

Concursul „Mesele de poveste merita premiate sanatos”, initiat de compania Agricola pentru cumparatorii de produse din carne de pasare proprii in magazinele din toata tara, s-a finalizat, iar marele premiu, un autoturism Fiat Tipo, a fost câstigat de familia Grozoiu, din Tulcea. Cheia masinii a fost inmânata câstigatorilor chiar de presedintele Grupului Agricola, Grigore Horoi, intr-o scurta ceremonie care a avut loc la sediul companiei din Bacau.

Sotii Elena si Valeriu Grozoiu, acum pensionari, au ajuns pentru prima oara acasa la avicultorii din Bacau. Dar ei spun ca stiu foarte bine ce este Agricola si ce produse trimite pe piata. Doamna Elena Grozoiu a lucrat ani multi in comert si a avut, astfel, o relatie permananenta cu producatorul de carne din Bacau.

Concursul „Mesele de poveste merita premiate sanatos” i-a surprins placut. Nu se asteptau la un astfel de noroc – spune Valeriu Grozoiu, mai ales ca niciodata nu au avut parte de câstiguri la loterie sau la alte concursuri. Chiar si la acest concurs s-au inscris in ultima clipa, dupa ce au sesizat indemnurile de pe etichetele produselor cumparate. „Când am fost anuntati ca am câstigat, a precizat Valeriu, chiar nu ne-a venit sa credem. Dar ne-am convins repede si am inteles ca Agricola este o companie serioasa. De altfel, noi cumparam produse din carne de pasare numai de la Agricola, pentru ca sunt si cei mai competitivi pe piata”.

Câstigatorii si-au ridicat premiul chiar din fata sediului central al companiei Agricola, de lânga Closca cu puii de aur – grupul statuar care intruchipeaza si logoul grupului industrial bacauan.

„Toti cumparatorii produselor noastre sunt si partenerii nostri. Cu atât mai mult ne bucura sa-i cunoastem personal pe cei care au câstigat marele premiu al concursului initiat de noi. Ii felicitam si le dorim sa se bucure de premiu. Acum si ei fac parte din familia Agricola, care este o familie mare, dar are nevoie de cât mai multi membri”, a declarat Grigore Horoi.

In toata perioada concursului, Agricola si-a rasplatit câstigatorii cu pachete de produse dintre care nu a lipsit Puiul fericit, dar au fost acordate si premii speciale – vouchere pentru achizitionarea de produse Dedeman si vouchere „de rasfat”, pentru petrecerea unui weekend la un hotel de cinci stele din Sighisoara.