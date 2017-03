Economie Agricola a expus la cel mai mare târg de alimente din Marea Britanie de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Semipreparatele și produsele ready-meal ale companiei Europrod din Grupul Agricola Bacău au fost prezentate la The International Food and Drink Event 2017, cel mai mare târg de alimente și băuturi din Marea Britanie. Cei peste 29.000 de vizitatori ai târgului au avut ocazia să cunoască și alte produse ale Grupului, precum preparatele din carne de pasăre, salamurile crud-uscate, dar și ouăle proaspete de la Avicola Lumina, cele mai apreciate fiind Puiul Fericit, Salamul de Sibiu și produsele fără E-uri de la Europrod. La eveniment au luat parte expozanți și vizitatori din peste 108 țări din întreaga lume. Participarea la acest târg a Grupului Agricola vine în întâmpinarea unei cereri crescute din partea piețelor externe, iar Marea Britanie se află în topul țărilor în care grupul băcăuan exportă carne de pui, semipreparate și produse crud-uscate. În anul 2016, Agricola a exportat 12% din producția de carne de pasăre, în valoare de 8,6 milioane de euro, 26% din producția de semipreparate și 10% din cea de produse crud-uscate, alte zone de interes fiind Germania, Franța, Austria, Italia, Bulgaria, Malta, Ungaria sau Danemarca. 0 SHARES Share Tweet

