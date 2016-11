Se vorbeste de ani si ani de legalizarea si imbunatatirea afisajului stradal in municipiul Bacau. Au avut loc dezbateri, intâlniri cu specialisti, s-a aprobat si o hotarâre a Consiliului Local in acest sens, insa bacauanul este in continuare agresat peste tot de vitrine inestetice, afise si anunturi, de diferite marimi si culori, lipite peste tot.

Practic nu este zid de cladire, stâlpi de iluminat, geamuri ale unor magazine si institutii publice si private, pe garduri, pe fatadele blocurilor, in fata restaurantelor, pizzeriilor, chiar pe caldarâm, unde sa nu vezi asemenea afise, fluturasi, lipite pe vecie.

Promotii la diferite produse, meniuri zilnice, invitatii la spectacole, slujbe religioase, vânzari si cumparari, concursuri, pierderea unui catelus sau a unei pisici, excursii, banere publicitare, cereri in casatorie, la prietenie, meditatii, disparitii ale unor persoane, inchirieri de masini, reparatii de orice fel, citatii la instante, invitatii la diferite competitii sportive, târguri si expozitii, tot ce misca in oras este proiectat in strada, in ochii trecatorilor, fara nici cel mai mic respect pentru curatenia strazii, in dispretul celor mai elementare norme de civilizatie urbana.

Cine este in masura sa reglementeze acest comportament ce se apropie de huliganism? Cine sanctioneaza aceste fapte, care au ajuns sa faca din oras un mare si disgratios sandwich? Nu am auzit de nicio sanctiune pentru nerespectarea regulilor de convetuire, ale disciplinei si esteticii stradale.

Recent am adresat aceste intrebari viceprimarului Dragos Stefan, incarcat de primar cu atributiuni in acest domeniu.

“Chiar in aceste zile am avut o intâlnire cu cei de la Urbanism si Patrimoniu, unde am discutat si aceste aspecte. Sigur ca este nevoie de informare, de publicitate, insa, la noi, se face haotic, fara o anume disciplina, care urâteste orasul.

Am stabilit ca este nevoie de un regulament in domeniu, supus aprobarii CL, prevazut cu norme, locuri si spatii de afisaj, dar si cu sanctiuni, fara sanctiuni orice regulament devine vorba goala. Insa când ceri, trebuie sa oferi si solutii.

Va fi o munca serioasa, pentru identificarea locurilor si a modalitatilor civilizate de afisaj, chiar de investitii pentru confectionarea unor panouri speciale, care sa se incadreze in mobilierul stradal, protejate si secretizate. Ne vom gândi la o solutie”, a fost raspunsul si opinia viceprimarului Dragos Stefan.

Viitorul suna bine, ca sa folosesc o sintagma des folosita in ultima vreme, mai ramâne sa mergem in pas cu el. Am vazut recent, la Budapesta, un sistem de afisaj elegant, vizibil, incadrat perfect in ambianta strazii. Este doar un exemplu.