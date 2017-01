În ultimele trei zile, 15 băcăuani au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău, după ce au căzut pe gheaţă. Cei mai mulţi dintre ei au suferit luxaţii şi au putut pleca acasă după ce au primit îngrijirile necesare, dar au fost şi două cazuri, în care medicii au decis internarea lor, pentru că în urma investigaţiilor s-a constatat că aveau fracturi de mâini sau picioare. Tot la camera de gardă s-au prezentat şi 14 pacienţi bătuţi, patru dintre ei fiind internaţi, pentru că aveau multiple contuzii. Cel mai grav caz a fost al unei tinere de 20 de ani, din comuna Faraoani, care a fost înjunghiată, ziua în amiaza mare, pe o stradă din Bacău, de către un individ de 22 de ani, din Odobeşti, pe care se pare că îl cunoştea. Norocul victimei a fost că era însoţită de prietenul ei şi astfel salvarea a ajuns imediat la ea şi a transportat-o la unitatea medicală, unde a rămas internată, sub supravegherea medicilor de la Chirurgie. Imediat după atac, agresorul a fugit, dar a fost prins la scurt timp de poliţişti şi acum este cercetat pentru loviri sau alte violenţe. În stare gravă a fost internată la Terapie Intensivă şi o tânără de 26 de ani, din Dofteana, care a fost diagnosticată cu hipotermie. Pacienta a fost stabilizată, iar luni dimineaţă ea se simţea deja mai bine, însă tot va trebui să rămână câteva zile sub supravegherea medicilor. De vineri şi până luni dimineaţă, la UPU Adulţi au primit îngrijiri medicale 480 de persoane. 100 SHARES Share Tweet

