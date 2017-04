Agentie de modeling acuzata de escrocherie / Copiii sunt racolati pe strada si incantati cu o cariera in moda

Un bacauan se plange ca a fost jecmanit de o firma de modeling, care i-a promis ca-i promoveaza copilul. Reprezentantii societatii Oxygen Models spun ca e nevoie de timp pentru ca micutii sa faca moda si publicitate. Saptamana trecuta, si o colega de la Trustul de Presa Desteptarea a fost arecrutata”, dar agentia s-a debarasat de ea, dupa ce a refuzat sa plateasca o taxa de inscriere.

Marius Hriscu nu mai are liniste de cand si-a dat seama ca a fost inselat de o agentie de modeling din Bacau. aS-a intamplat in data de 1 septembrie. Sotia mea se afla in fata Luceafarului cu baietelul, care are patru ani si jumatate, cand a fost acostata de o persoana. Individul respectiv s-a recomandat ca fiind de la firma de modeling Oxygen Models si ca este in cautare de copii care sa fie promovati in moda si publicitate. Tanarul i-a spus sotiei ca baiatul meu are potential si ca poate ajunge o vedeta bine platita”, povesteste Hriscu. Orbita de mandrie si incantata de perspectivele sublime pentru copilul ei, mama nu a stat mult pe ganduri. Ea a mers la sediul agentiei unde a semnat un formular de inscriere si a platit o taxa de 50 lei. aSi mie mi s-a parut o oportunitate extraordinara pentru copil. A doua zi am mers cu baiatul la sediul firmei, unde i s-au facut doua poze si tot atunci mi s-a spus ca vom fi contactati intr-o luna de zile”, declara tatal.

aAsta e hotie!”

La inceputul lunii octombrie, Marius Hriscu s-a dus din nou la agentia de modeling pentru a afla ce se mai aude cu promovarea copilului. aMi s-a spus sa astept. Cat timp?! Nu stiu. Am mai stat doua saptamani si iarasi am fost prezenti la ei. Degeaba! Atunci am cerut sa mi se dea banii, cei 50 lei, insa mi s-a spus ca nu se poate”, reclama suparat tatal. Ieri dimineata, Hriscu a mers iarasi la sediul firmei Oxygen Models, insa o domnisoara i-a recomandat din start sa astepte. aDupa o luna se va publica fotografia copilului pe site si apoi asteptati ca va contactam noi. Banii nu se restituie”, a spus sec Maria Dinca. aAsta este hotie, crede Hriscu. A trecut o luna si jumatate, nu una. Ieri (miercuri, n.a) am mers la Protectia Consumatorilor, iar acum ma duc sa reclam si la Sectia 2 Politie”.

Promovare la Sfantu” Asteapta

Informatia ca un ziarist le-a calcat pragul a ajuns repede la administratorul firmei din Craiova. aIi dau banii inapoi, ca 50 de lei nu reprezinta o suma pentru mine. Ganditi-va ca sunt un nume pe piata, din moment ce ma cauta Catalin Botezatu. Eu am un an de zile la dispozitie sa fac promovarea amatorilor. Si nu in moda, doar in publicitate”, ne-a spus Andrei Savu, administratorul firmei Oxygen Models cu sediul in Craiova. Si seful filialei din Bacau s-a straduit sa ne faca sa intelegem ce treaba serioasa e aici. aNoi publicam pozele pe site si atunci cand se face o prezentare de moda sau apare un catalog, se face o selectie”, a spus Ionut Baiatu. aSeful” nu a suflat o vorba despre banii promisi avedetelor” la recrutare, sau posibilitatea acestora de a fi cunoscute in strainatate.

Cine nu plateste, nu ajunge in moda!

Tinta reprezentantilor firmei Oxygen Models nu sunt doar copiii, ci si adultii. Chiar saptamana trecuta, una dintre colegele de la Trustul de Presa Desteptarea a fost arecrutata” in fata Luceafarului chiar de seful Baiatu. Acesta i-a spus ca arata bine si poate sa o ajute sa promoveze in modeling. Ziarista a mers pana la sediul firmei, iar acolo a luat-o in primire o fatuca buna de gura. aMi-a spus ca sunt frumoasa si in doua saptamani pot sa prezint moda. A zis sa dau o taxa de 50 lei, dar am refuzat sa fac acest lucru. Am primit asigurari ca o sa-mi scot banii pentru ca, dupa prezentarile de moda, voi ramane cu hainele”. Cum noua achizitie nu parea dispusa sa bage mana in buzunar, cei de la firma i-au dat papucii imediat. Scris de Lili Adochitei