Agas: Si-a injunghiat fratele cu un cutit

O cearta intre doi frati din Agas s-a terminat cu unul dintre ei pe patul de spital si in stare grava si cu celalalt in catuse.

Pe fondul consumului de alcool, autorul, in vârsta de 35 de ani, s-a luat la cearta cu fratele sau mai mare, de 44 de ani.

Martor la altercatie a fost ce de-al treilea frate de 39 de ani. Se pare ca cel mai mic nu s-ar fi inteles cu care dintre ei sa mearga la munca a doua zi si la un moment dat s-a enervat, a pus mâna pe un cutit si l-a injunghiat pe barbatul de 44 de ani.

I-a aplicat trei lovituri in zona toracica, iar victima s-a prabusit la pamânt. O vecina a sunat imediat la ambulanta iar ranitul a fost preluat imediat de un echipaj medical.

„Pacientul a fost transportat la Spitalul Comanesti de unde, cu ajutorul unei echipe medicale de urgenta cu medic, a fost directionat catre Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, având multiple plagi injunghiate la nivelul toracelui si a fost suspus unei interventii chirurgicale de urgenta”, a declarat dr. Adrian Colibaba, director medical la Serviciul Judetean de Ambulanta Bacau.

Potrivit oamenilor din sat, agresorul ar fi incercat sa fuga, insa a fost prins imediat si dus in catuse in fata procurorilor.

„Eu eram in curte si am auzit cum tipa sa se duca cineva sa-l ajute. Ne-am dus acolo si era cazut jos, plin de sânge. Nu mai putea vorbi. Fratele care l-a taiat a venit apoi aici la mine, a intrat in casa si a zis sa-i dau bani ca sa fuga, dar i-am spus ca nu am. A venit apoi politia si l-a luat”, spunea Mihaela Erdeli, vecina.

„A avut loc o discutie in contradictoriu care a degenerat in altercatie, iar autorul i-a aplicat victimei trei lovituri cu un cutit in torace. Autorul este cercetat pentru infractiunea de tentativa de omor, raportat la violenta in familie”, a declarat procurorul Cristinel Ciocânta, purtator de cuvânt la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau. Pentru fapta sa, individul de 35 de ani risca pâna la 12 ani de inchisoare.