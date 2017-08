De la cine poți obține cele mai bune sfaturi pentru construirea unui șemineu de calitate, pe care ți-l dorești tot mai mult în locuința ta? De la specialiști, desigur. Înainte de a-ți construi un șemineu, e necesar să deții câteva informații esențiale pentru a face cea mai bună alegere. Echipa de Șeminee Covasna, care face parte din grupul Pefo.ro își așteaptă clienții cu cele mai prețioase sfaturi pentru ca șemineul ales de tine să obțină garanție de-o viață! În primul rând, trebuie menționat ca deși sunt o mulțime de focare și modele de șeminee pe piață, nu toate sunt create la fel. Numai un magazin specializat în acest domeniu îți poate garanta calitatea. Focarul șemineului se alege în funcție de suprafața care trebuie încălzită. În al doilea rând, coșul de fum poate fi mai important decât șemineul propriu-zis. Iar specialiștii recomandă construirea unui coș de fum profesional care garantează pentru siguranța familiei tale. Producătorii cu care firma colaborează oferă o garanție de 30 de ani. Cu siguranță vei dori ca șemineul să fie utilizat la cea mai mare capacitate a sa, nu doar în camera de zi, ci și în alte încăperi ale locuinței tale. De aceea, un profesionist în domeniu îți va prezenta modul de funcționare și toate informațiile referitoare la ventilatorul care transmite căldura prin tubulatura izolată în camere. În acest fel, căldura de care v-ați bucurat în living pe tot parcursul serilor geroase, va fi resimțită și în dormitor pe toată durata nopții.

Dacă dorești un randament termic bun, adică un consum mai mic de lemne care să ofere căldură superioară, trebuie să echipezi focarul cu un recuperator de căldură. Acest dispozitiv adaugă până la 6 KW de putere, recuperând aerul cald care se pierde prin coșul de fum. Seminee Sfantu Gheorghe, parte a grupului Pefoc.ro, nu este un simplu furnizor de materiale necesare construirii șemineului, ci este pregătit în orice clipă să ofere clienților săi suport practic și informații necesare pentru orice nelamurire legată atât de focare semineu, dar și de orice model de șemineu din gama largă de produse. Ei știu să realizeze o construcție ce rezistă o viață întreagă, fără a necesita reparații ulterioare. Acest lucru se realizează prin folosirea exclusivă a produselor de înaltă calitate și prin montajul profesionist. Șemineele construite de ei se pot personaliza astfel încât pentru finisajele externe se pot alege și materiale diferite față de cele prezentate în catalogul firmei, și totodată se pot adapta ca formă și dimensiune pentru orice variantă de focar. Oferta de produse disponibile cuprinde de la șemineul clasic pe lemne, semineu centrala, la șeminee moderne, pe gaz sau cu bioetanol sau coșuri de fum și diverse accesorii necesare unui șemineu care să funcționeze fără probleme.

