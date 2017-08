Contrasens Afganistan? de Razvan Bibire - Nici bine nu s-a pronunţat Trump pentru sumplimentarea numărului de militari americani în Afganistan, că, hopa, şi ministrul român al aparararii s-a repezit să spună că şi România ar putea face acelaşi lucru. Niciodată nu s-a pus în discuţie la modul serios participarea României la invazia Afganistanului şi niciodată nu ni s-a explicat ce naiba căutăm acolo. Zeci de soldaţi şi civili români au murit până acum, peste 100 au fost răniţi pentru o cauza pe care nu doar că nu ne-a fost explicată, dar care are foarte mari şanse să nu aibă nici o legătură cu noi. Afganistanului a fost o afacere 100% americană care avea nevoie de o legitimare internaţională, aşa că Washingtonul şi-a pus vasalii să participe şi ei cu trupe, că dădea prost dacă erau numai ei pe acolo. Pentru că militarilor români li se oferea posibilitatea să câştige sume foarte mari în raport cu soldele normale, s-a rezolvat şi problema voluntariatului. Aşa, autorităţile se pot spală pe mâini: „nu e vină noastră că au murit într-un conflict care nu ne priveşte, ei au cerut să meargă”. Şi totuşi, ce caută România în Afganistan? Glorie? Contracte? Resurse? Toate acestea sunt rezervate americanilor; ei câştigă bani din acest război. Noi suntem doar carne de tun, buni să plătim bugetul nostru şi aşa firav cheltuielile unui război cu care nu avem nici o legătură. Interesant este că ani de zile s-a pus batista pe ţambal, agenda publică a fost ferită de discuţii referitoare la motivele pentru care românii trebuie să-şi dea viaţă în acest conflict. De fiecare dată, s-a spus doat că „trebuie”. Trebuie să fim acolo, trebuie să luptăm acolo, trebuie să trimitem oameni şi armament acolo. De cât timp durează războiul? De 16 ani. Cu şase ani mai mult decât invazia sovietică în zona. Mai ştie cineva de la ce a pornit? Îşi mai aduce aminte cineva că Operaţiunea „Enduring Freedom” fost citez „un răspuns la atacurile asupra SUA din 11 septembrie 2001”? Mai crede, astăzi, cineva că teroriştii afgani au intrat cu avioanele în Turnurile Gemene? În schimb, după invazia Afganistanului, a crescut producţia de opiu, ţara ajungând în scurt timp principalul producător mondial. Vom ajunge să discutăm, vreodată, la modul serios operaţiunile militare din Afganistan? Sau, la fel că şi în cazul războiului din Irak, pornit de la premize la fel de false (armele de distrugere în masă nu au fost găsite după un deceniu de căutări) vom ascunde frumos gunoiul sub preş şi ne vom preface că nu s-a întâmplat nimic? 0 SHARES Share Tweet

