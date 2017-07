Vânzările Grupului de firme Agricola, din Bacău, au crescut cu 6% în prima jumătate a anului față de perioada similară din 2016 și au ajuns la aproape 323 de milioane de lei. Creșterea cifrei de afaceri este rezultatul creșterilor generate de vânzările companiilor din grup care realizează și comercializează produse sub brandul Agricola, excepție fiind Agricola Magazine (rețeaua de magazine Agricola), cu o diminuare a cifrei de afaceri de 8,79%. Agricola Internaţional, cea mai importantă companie a Grupului, în care sunt integrate lanțul de producție al cărnii de pasăre şi operatorul logistic, a înregistrat în primele șase luni o cifră de afaceri similară celei realizate anul trecut, circa 195 de milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei Salbac a crescut cu 10% și a ajuns la aproape 56 de mililoane de lei, în condițiile în care vânzările la categoria salamuri crud-uscate realizate au înregistrat o creștere 7% în valoare, respectiv 5% în volum. În același timp, grupa salamurilor fiert-afumate are o creștere a volumelor de 16,5%, respectiv o creștere valorică de aproape 19%. „Menținem tendinţa de creștere la grupa salamurilor crud-uscate, unde suntem lideri de piață, Salamul de Sibiu Agricola fiind în continuare lider detașat în segment” – spune președintele Grupului Agricola, Grigore Horoi. Categoria semipreparate şi produse de tip ready-meal, obţinute la fabrica Europrod, a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri de 18,75% (peste 20 de milioane de lei). Vânzările acestor produse au înregistrat o creștere în volum de 7%, în special din exporturi în țările Uniunii Europene. La ouăle proaspete, obținute la Avicola Lumina (Constanța), s-au înregistrat o creștere de 0,5% a vânzărilor volumice (aproape 30 de milioane de ouă) și o creștere valorică de 18% datorată revenirii prețului mediu al acestui produs la un nivel normal. „Cifra de afaceri se menține la nivelul anului trecut, în special din cauza diminuării vânzarilor de furaje către terți. Vânzările de carne de pui sunt în staționare din punct de vedere al volumelor (21.200 de tone), dar în creștere cu 5,56% din punct de vedere valoric, pe fondul obținerii unui preț mediu mai bun la carnea de pasăre, datorat structurii de vânzare (mai multe produse diferențiatoare -Puiul Fericit, Puiul Familist, Puiul Antistres) și a pieselor din carne de pui cu valoare adăugata mare (tranșate, dezosate, gama Ușor de Gătit ș.a.).”

