Florian V., Daniel M., Luminiţa M., din Bucureşti, şi Marius F., din Hemeiuş, judeţul Bacău, au fost trimişi în judecată în 2015, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. Florian V. a fost acuzat că, în perioada aprilie 2008 – martie 2009, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi din Bucureşti, împreună cu ceilalţi inculpaţi, ar fi indus în eroare SC NBG Leasing IFN SA Bucureşti, în momentul derulării a opt contracte de leasing ce aveau ca obiect finanţarea achiziţionării a cinci autoturisme Acura, două Lexus şi un Audi A4. Maşinile nu au mai fost cumpărate în condiţiile în care finanţarea fusese acordată, fiind cauzat societăţii de leasing un prejudiciu de 1.487.415,70 lei, ce nu a fost recuperat. Sumele de bani au fost extrase din conturile firmei de către cei patru inculpaţi, în calitate de asociaţi, respectiv director general. Plângerea societăţii de leasing a fost depusă, în 2010, la Parchetul Judecătoriei Bacău, fiind solicitate cercetări faţă de Marius F., din Hemeiuş, ce apărea în documente ca administrator al societăţii din Bucureşti. La începutul lui 2008, Daniel M. şi Florian V. au hotărât să înfiinţeze împreună o societate comercială care să se ocupe de comercializarea de autoturisme de lux ce urmau să fie aduse din SUA. Maşinile trebuiau să fie achiziţionate prin finanţare tip leasing, prin intermediul SC NBG Leasing IFN Bucureşti, şi urmau să fie expuse într-un show-room din capitală. Cumpărătorii aveau să preia ulterior contractele de leasing şi să plătească ratele aferente. În total, firma din Bucureşti a importat 20 de autoturisme printre care se află şi cele opt pentru care s-a făcut plângere penală. „Doar două din cele opt autoturisme au fost identificate, însă doar scriptic, nu şi fizic, cu toate că obligaţia societăţii de leasing era de a solicita identificarea bunului care face obiectul contractului şi de a păstra una dintre cheile de contact ale fiecărui autoturism", spun anchetatorii. De altfel, în atenţia procurorilor a intrat şi o angajată a societăţii de leasing, care avea în atribuţii supravegherea derulării contractelor, însă, în final, pentru aceasta s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Pentru că societatea din Bucureşti nu a mai plătit ratele, SC NBG Leasing a reziliat toate cele opt contracte, inculpaţii fiind somaţi să restituie autoturismele şi să achite ratele restante. Imposibil în condiţiile în care maşinile nici nu au fost aduse în ţară. Una din strategiile care au stat la baza înşelăciunii a fost schimbarea componenţei societăţii, prin aducerea lui Marius F., din Hemeiuş, ca asociat şi apoi ca administrator şi asociat unic, deşi acesta nu avea cunoştinţe în domeniul afacerilor cu autoturisme. Marius F. lucra, în 2008, ca taximetrist, fără carte de muncă. El susţine că un client i-a recomandat să se angajeze la firma din Bucureşti, în momentul în care s-a plâns că nu poate lua un credit bancar. După circa o lună, reprezentanţii firmei la care s-a angajat în cele din urmă l-au convins să semneze documente prin care era numit administrator, fiindu-i promisă o creştere salarială. În realitate, el a preluat părţi sociale ale firmei. Retragerea din firmă a doi dintre inculpaţi a fost doar aparentă, spun procurorii, aceştia controlând prin Marius F. întreaga activitate. Dosarul se judecă la Tribunalul Bacău.

