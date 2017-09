Compania Aerostar, din Bacău, a semnat joi, 7 septembrie, cu reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Iași și ai Aeroportului Iași, contractul prin care primește în concesiune un teren în suprafață de 16.000 mp în zona aeroportului, pe care urmează să construiască un centru de mentenanță pentru avioane civile. Evenimentul a avut loc după mai bine de un an de la publicarea intenției de extindere a companiei din Bacău în Iași, pentru construirea unui centru de mentenanță pentru avioane de pasageri de tip Airbus 320 și Boeing 737, folosite cu predilecție de companiile care operează zboruri la Iași. Practic – se arată într-o scrisoare a Aerostar către CJ Iași și Aeroportul Iași – se vor construi un hangar și o anexă tehnică (ateliere, magazii, grupuri sanitare, puncte de colectarea deșeurilor, un spațiu de carantină, o stație de neutralizare, un parc auto pentru pompieri, salvare și pentru mașini de tractare aeronave, o parcare auto etc. Valoarea estimată a investiţiei este de 10 milioane de euro şi va fi implementată pe un teren de 16.000 mp, care va fi concesionat pe o perioadă de 40 de ani (durata maximă permisă de lege). Redevenţa estimată pentru acest teren este de aproximativ 10.000 de euro anual. „Terenul supus licitaţiei de concesionare cu destinaţia capacitate de producţie pentru activităţi de întreţinere şi mentenanţă avioane civile – se precizează pe site-ul CJ Iași – poate beneficia de utilităţile mai sus menţionate (n.r. alimentare cu apă potabilă, energie electrică, gaze naturale, accesul la reţeaua de canalizare publică), furnizate de operatorii publici ai municipiului Iaşi. Cheltuielile pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor de racordare şi de executare a lucrărilor vor fi suportate de investitori”. Investiția va crea cel puțin 100 de locuri de muncă. Pe aeroportul din Iași va fi construită și o platformă de staționare a avioanelor, conectată printr-o bretea separată la pista nouă. Toate utilitățile vor fi deviate în afara acestui amplasament. Hangarul, care va ocupa ceva mai puțin de jumătate din suprafața concesionată, respectiv 7.200 mp, va avea 25 de metri înălțime și o deschidere de 90 de metri, pentru a permite accesul a trei avioane simultan. Certificatul de urbanism a fost eliberat de Consiliul Județean abia în luna noiembrie a anului trecut, din cauza restricțiilor temporare impuse pentru teren de un plan urbanistic zonal. 0 SHARES Share Tweet

