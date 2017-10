Aerostar își continuă marșul victoriilor de pe teren propriu. Vineri, în deschiderea rundei a șasea, echipa antrenată de Cristi Popovici s-a impus cu 2-0 în fața celor de la KSE Târgu-Secuiesc la capătul unui meci în care oaspeții și-au depășit condiția din clasament. De fapt, prima mare ocazia a aparținut vizitatorilor, Bobei șutând peste poartă din poziție de unu la unu cu Hărăguță. Portarul băcăuan a facut o partidă mare vineri, în special în partea secundă, când a avut mai multe intervenții spectaculoase. Meciul a fost decis într-un interval de cinci minute (’31- ’35), atunci când „aviatorii” au marcat cele două goluri. Mai întâi, Pavel a finalizat un contraatac care a avut în Istrate pasatorul decisiv, pentru ca în min. 35, Păun să-l faulteze în careu pe Vraciu, care a și transformat lovitura de la 11 metri. Chiar dacă nu a numărat vreun gol, mitanul secund a abundat în ocazii de poartă, Pavel, Vraciu și Tudorache ratând cele mai mari situații ale gazdelor, în timp ce KSE s-a izbit fie de forma lui Hărăguță (minutele 50, 58 și 73), fie de bara transversală, cum s-a întâmplat cu șutul lui Ștefanescu din min. 90. De notat și debutul atacantului de 17 ani al Aerostarului, Rareș Enea, care a fost aproape de a-și trece numele pe lista marcatorilor chiar la prima prezență sub tricoul „aviatorilor”. Până etapa viitoare, când va juca în campionat, la Roman, Aerostar va disputa mâine, de la ora 14.30, meciul de Cupă pe teren propriu cu divizionara B Foresta Suceava. Aerostar: Hărăguță – Honea, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea – Istrate (‘88 Enea), Ichim (‘78 Strat), Chirilă, Artenie (‘82 Sahru) – Vraciu, Pavel (‘71 Tudorache).

Rezultatele etapei a șasea: Aerostar Bacău- KSE Târgu-Secuiesc 2-0, Metalosport Galați-Olimpic Cetate Râșnov 0-3 (gazdele nu au avut bani să organizeze meciul), Sporting Liești- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2, AFC Hărman- Avântul Valea-Mărului 4-0, SC Oțelul Galați- CSM Pașcani 3-0, AFC Odorheiu Secuiesc- Sănatatea Darabani, 1-4 CSM Focșani- Bucovina Rădăuți 0-0. CSM Roman a stat. Clasamentul Seriei I 1. AFC Hărman 6 5 1 0 18-1 16p.

2. SC Oțelul Galați 6 4 2 0 18-3 14p.

3. Aerostar Bacău 6 4 2 0 15-5 14p.

4. Csikszereda 6 4 1 1 15-7 13p.

5. Cetate Râșnov 6 3 0 3 11-7 9p.

6. Sporting Liești 6 4 1 1 14-7 7p.

7. CSM Focșani 6 1 4 1 10-3 7p.

8. CSM Roman 5 2 1 2 15-9 7p.

9. AFC Odorhei 6 2 0 4 19-15 6p.

10. Săn. Darabani 5 1 2 2 9-11 5p.

11. KSE Tg. Sec. 5 1 2 2 6-11 5p.

12. Buc. Rădăuți 5 1 1 3 3-7 4p.

13. Av. V. Mărului 5 1 1 3 6-13 4p.

14. CSM Pașcani 5 0 0 5 1-18 0p.

15. Metalosport Gl. 6 0 0 6 1-44 0p.

Programul etapei viitoare (7 octombrie, ora 15.00): Bucovina Rădăuți- Metalosport Galați, Sănătatea Darabani- CSM Focșani, CSM Pașcani- AFC Odorhei, Avântul Valea Mărului- SC Oțelul Galați, KSE Târgu-Secuiesc- AFC Hărman, CSM Roman- Aereostar Bacău, Cetate Râșnov- Sporting Liești. Csikszereda Miercurea Ciuc stă. Victorie dedicată lui Adăscăliței Un grup unit. Și în vestiar, și pe teren: așa se prezintă divizionara C a Bacăului, Aerostar. Au demonstrat-o și gesturile de solidaritate manifestate de „aviatori" la meciul de vineri față de colegul lor, Răzvan Ion Adăscăliței, care va lipsi până în primăvară ca urmare a accidentării suferite la genunchi în jocul de Cupă cu Csikszereda. Toți jucătorii Aerostarului au intrat pe teren cu tricouri albe, cu același număr, 8 (numărul lui Adăscăliței) și cu mesajul „Alături de Răzvan". Mai mult, băcauanii au dedicat lui Adăscăliței fiecare gol înscris și victoria obținută. „Îl așteptăm pe Răzvan să revină cât mai grabnic pe teren. Până atunci, toate victoriile noastre îi vor fi dedicate și lui", a declarat team-manangerul „aviatorilor", Gabriel Voicu.

