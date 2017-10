Astăzi, în jurul prânzului, divizionara C Aerostar își va afla adversara din șaisprezecimile de finală ale Cupei României, fază programată pe 24, 25 și 26 octombrie. Cel mai probabil, adversara „aviatorilor” va fi o echipă din Liga I. Nu este exclus însă nici un meci cu o formație din eșaloanele inferioare. La tragerea la sorți ce se va desfășura azi, la ora 11.00, la sediul FRF, cele 32 de echipe au fost repartizate în două urne valorice. În prima și-au făcut loc 14 echipe (10 din Liga I și patru din Liga a II-a) care au ajuns anul trecut în „optimile” Cupei, în timp ce în urna B au fost trecute celelalte 18 grupări calificate în actuala ediție a „șaisprezecimilor”: opt din Liga a II-a și șase din Liga a III-a. Primele 14 meciuri din totalul de 16 vor fi configurate în baza tragerii la sorți ce vor grupa echipe din urna A cu echipe din urna B. Ultimele două partide ale „șaisprezecimilor” vor împerechea cele patru echipe rămase în grupa B. În această fază a competiției confruntările se desfășoară în manșă unică, pe terenul echipei din categoria inferioară sau, după caz, mai slab clasată în campionatul precedent. În mod normal, jocurile din „șaisprezecimi” se vor desfășura cu începere de la ora 14.30, excepție făcând partidele alese de televiziuni pentru a se disputa în nocturnă. În situația (ce se potrivește și Aerostarului) în care clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, iar meciul respectiv va fi televizat în direct la o oră ce impune nocturna, atunci jocul va fi programat pe un stadion din localitatea cea mai apropiată care îndeplinește condițiile regulamentare necesare disputării întâlnirii și televizării ei. Altfel spus, în cazul în care Aerostar ar îndeplini rolul de gazdă, iar respectivul meci ar urma să fie televizat în nocturnă, jocul nu s-ar desfășura în Bacău, ci, probabil, la Piatra Neamț sau Vaslui. Iată de ce un meci cu FCSB, Dinamo, CFR Cluj sau CSU Craiova ar fi o armă cu două tăișuri pentru publicul băcăuan, care, în cazul în care televiziunile își vor manifesta interesul pentru o asemenea confruntare, ar vedea la lucru respectivele echipe contra Aerostarului doar dacă ar bate drumul până la Piatra ori Vaslui. Asta în cazul în care nu ar decide să rămână în fața televizorului! URNA A: Viitorul Constanța, FCSB, Astra, CSU Craiova, CFR Cluj, Dinamo, Gaz Metan Mediaș, FC Voluntari, Politehnica Iași, ACS Poli Timișoara, ASA Târgu-Mureș, CS Mioveni, CS Afumați, Dacia Unirea Brăila. URNA B: AFC Botoșani, Concordia Chiajna, Juventus București, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe, UTA Arad, Chindia Târgoviște, Academica Clinceni, ASU Politehnica Timișoara, FC Argeș, FC Hermannstadt, Metaloglobus București, Știința Miroslava, CS Școlar Reșița, Sănătatea Cluj, Aerostar Bacău, Unirea Slobozia, Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.