Aerostar începe plata dividendelor pe 2016

Compania Aerostar va plăti, cu începere din 20 septembrie, dividendele aferente exercițiului financiar 2016 – a anunțat la Bursa de Valori București președintele acesteia, Grigore Filip. Valoarea dividendului brut pe acțiune aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor din luna aprilie este de 0,09 lei, sumă din care se va reține la sursă impozitul pe dividende, iar costurile impuse de plată vor fi suportate din valoarea dividendului net. Vor primi aceste dividende acționarii înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de 1 septembrie 2017. Persoanele fizice care sunt acționari ai Aerostar vor primi contravaloarea dividendelor la oricare ghișeu CEC Bank. Plățile se pot face, însă, și prin virament într-un cont bancar, dacă acționarii au transmis la Depozitarul Central „Formularul de colectare cod IBAN", disponibil și pe site-ul Depozitarului Central. Pentru acționarii decedați, dividendele se vor plăti numai după înregistrarea la Depozitarul Central a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, în baza solicitării unuia dintre moștenitori. Capitalul social al Aerostar este împărțit în peste 152 de milioane de acțiuni. Valoarea dividendului pentru 2016 este una dintre cele mai mari din 2007 încoace. Aceeași valoare a mai fost aprobată numai în anul 2012. În perioada 2000 – 2006 valoarea dividendului a fost mai mare. Acționarul majoritar , Iarom București, deține peste 71% din capitalul social, urmat de SIF Moldova cu peste 15% și de un grup de acționari care împreună ajung la aproape 14%.

