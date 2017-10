În cazul în care, la cererea televiziunilor, nu va fi programat în nocturnă, jocul se va disputa de la ora 14.30, pe „Letea”, pe 24, 25 sau 26 octombrie. Altfel, partida va avea loc la Piatra Neamț Adversar ilustru pentru divizionara C Aerostar Bacău în șaisprezecimile de finală ale Cupei României, fază ale cărei meciuri se vor desfășura pe 24, 25 sau 26 octombrie, de la ora 14.30, cu excepția jocurilor televizate în nocturnă. Nu, nu e FCSB, ci Dinamo! Tragerea la sorți programată ieri, la sediul FRF, i-a scos pe „câini” în calea „aviatorilor”. Acum, că se cunosc adversarii, rămâne de rezolvat cealaltă mare dilemă: unde se va juca meciul cu caracter eliminatoriu? Conform regulamentului, partida ar avea loc pe terenul echipei mai slab cotate. În situația de față, Aerostar, care și-a ales ca locație stadionul „Letea”. Numai că tot regulamentul spune că, în cazul în care clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, iar meciul respectiv va fi televizat în direct la o oră ce impune nocturna, atunci jocul va fi programat pe un stadion din localitatea cea mai apropiată care îndeplinește condițiile regulamentare necesare disputării întâlnirii și televizării ei. Prin urmare, dacă va fi televizat în nocturnă, lucru foarte probabil de altfel, duelul Aerostar- Dinamo se va muta la Piatra Neamț. „Cred că sunt șanse foarte mici ca meciul să se joace în Bacău, altfel spus, să nu aibă loc în nocturnă. Înainte de toate, e păcat pentru publicul băcăuan, care și-ar fi dorit să simtă din nou aerul unei confruntari de acest nivel”, a declarat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, cel care a stat pe banca FCM Bacău și la ultima vizită oficială a „câinilor” în Bacău, desfășurată acum mai bine de 11 ani, în primăvara lui 2006, în returul de campionat al Ligii I. „Chiar dacă vom întâlni un adversar foarte puternic și, așa cum am spus, sunt șanse mici ca jocul să aibă loc în Bacău, partida cu Dinamo are și o latură pozitivă: va da posibilitatea jucătorilor mei să ia contact cu ceea ce înseamnă o echipă de top din primul eșalon”. Președintele secției de fotbal a „aviatorilor”, Valerian Voicu este, la rândul său, rezervat în privința posibilității ca meciul să aibă loc în Bacău. „Noi vom face tot posibilul pentru ca jocul să aibă loc în Bacău deoarece nu vrem să privăm publicul băcăuan de un asemenea meci. Am luat deja în calcul stadionul «Letea», care are o capacitate mai mare decât stadionul «Aerostar» pentru situația în care partida nu va fi televizată de la o oră ce impune utilizarea unei instalații de iluminat. Numai că, în proporție de peste 90 la sută, cred că partida va fi programată în nocturnă. Dacă va fi așa, ne vom deplasa la Piatra Neamț. Deja s-a stârnit agitația, meciul stârnește un interes deosebit în zonă, ceea ce demonstrează că Dinamo este o echipă cu foarte mulți fani și în Moldova. Repet, noi vrem să jucăm în Bacău, dar decizia va fi luată de televiziuni”. Până la confruntarea din Cupă, de la finalul lui octombrie, Aerostar va juca două meciuri importante în campionat: vineri, acasă, cu Csikszereda Miercurea Ciuc și sâmbăta viitoare, la Râșnov, contra celor de la Cetate. Întâlnirea cu Dinamo rămâne însă meciul anului. Pentru Aerostar și pentru tot fotbalul băcăuan. Tabloul complet al șaisprezecimilor de finală: FC Botoșani- CFR Cluj, Sepsi Sfântu-Gheorghe- CSU Craiova, ASU Politehnica Timișoara- ACS Politehnica Timișoara, FC Argeș- Poli Iași, Concordia Chiajna- Astra Giurgiu, Sănătatea Cluj- FCSB, CSM Școlar Reșița- Viitorul Constanța, Aerostar Bacău- Dinamo București, Juventus București- Dacia Unirea Brăila, Petrolul Ploiești- CS Mioveni, AFC Hermannstadt- FC Voluntari, Metaloglobus- Gaz Metan Mediaș, Unirea Slobozia- ASA Târgu-Mureș, UTA- CS Afumați. 2 SHARES Share Tweet loading...

