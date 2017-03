Sport Aerostar da, Sport Club nu de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Metalosport Galați- Aerostar 0-2 (0-0). Puntaj maxim pentru „aviatori” în această primă parte a returului. Învingătoare cu 3-1 acasă, cu Sportul Chișcani, echipa antrenată de Mișu Ionescu s-a „repetat” și sâmbătă, în etapa a 17-a, când s-a impus cu 2-0 la Galați, contra Metalosportului. Și de aceasta dată, Aerostar a ratat un penalty la 0-0 prin Ignea, băcăuanii desprinzându-se în mitanul secund. În min. 62, Sahru a transformat în gol centrarea excelentului Oanea, pentru ca 11 minute mai târziu, Artenie să fructifice lovitura de la 11 metri obținută de Ignea. Aerostar urcă pe locul 5 și începe să se gândească serios la podium. Lipsiți de aportul lui Gheorghiu (suspendat), „aviatorii” au evoluat în următoarea formulă la Galați: Albescu- S. Ichim, Dima, Mihăeș, Oanea- Chirilă, Honea- R. Istrate, Sahru, Artenie- Ignea. Au mai jucat: Antim, Al. Istrate și Tudorache. AFC Odorhei- Sport Club Bacău 2-1 (1-1). Totul merge strâmb pentru Sport Club, care rămâne pe sec în această primăvară. După eșecul de acasă, cu Valea Mărului „lanterna” a pierdut și jocul susținut pe terenul unei alte codașe, AFC Odorhei. Deși au condus din min. 7 cu 1-0, prin penalty-ul procurat de Diaconu și transformat de Gabi Boghian, băcăuanii au cedat cu 2-1, diferența făcând-o, ca și runda precedentă, un autogol. De data aceasta, cel care a marcat în proprie poarta a fost Vl. Mocanu, în min. 63, golul de 1-1 al gazdelor fiind semnat de Bagoly în min. 33. Pentru Sport Club urmează un meci de foc, sâmbătă, acasă, cu lidera Csikszereda. Până atunci, însă, băcăuanii vor trebui să treacă din nou pe la Comisia de Disciplină, FRF amânând cu o săptămână judecarea a trei dosare în care clubul condus de Păuceanu figurează ca datornic. SC Bacău: Șuștac- Dediu, Neagu, Vl. Mocanu, Dobârceanu- Vântu, Întuneric, Șt. Pavel, Tătaru- Boghian, Diaconu. Au mai jucat: Flenchea și Ciubotaru. Rezultatele etapei a 17-a: CSM Pașcani- Știința Miroslava 0-3, AFC Hărman- Atletico Vaslui 4-0, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- CSM Roman 3-3, AFC Odorheiu Secuiesc- SC Bacău 2-1, Metalosport Galați- Aerostar 0-2, Sportul Chișcani- Sporting Liești 1-1, Olimpic Cetate Râșnov- Olimpia Rm. Sărat 2-1. Avântul Valea Mărului a stat. Clasament Seria I 1. AFK Csikszereda 16 11 4 1 35-11 37p.

2. AFC Hărman 16 10 4 2 37-12 34p.

3. Știința Miroslava 16 10 2 4 34-20 32p.

4. Atletico Vaslui 16 9 2 5 35-19 29p.

5. Aerostar Bacău 16 8 4 4 27-16 28p.

6. CSM Roman 16 8 3 5 29-27 27p.

7. Olimpia R. Sărat 16 8 2 6 24-18 26p.

8. Sporting Liești 16 7 3 6 20-17 24p.

9. Cetate Râșnov 16 5 3 8 17-21 18p.

10. Metalosport Gl. 15 5 3 7 13-21 18p.

11. Av. V. Mărului 15 5 1 9 23-42 16p.

12. AFC Odorhei 16 3 3 10 16-41 12p.

13. CSM Pașcani 16 3 1 12 20-42 10p.

14. Sportul Chișcani 16 2 3 11 11-31 9p.

15 SC Bacău 16 4 4 8 27-30 -28p.

Programul etapei viitoare (17-18 martie): Olimpia Rm. Sărat- Știința Miroslava, Atletico Vaslui- CSM Pașcani, CSM Roman- AFC Hărman, SC Bacău- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc, Aerostar- Avântul Valea Mărului, Sporting Liești- Metalosport Galați, Olimpic Cetate Râșnov- Sportul Chișcani. AFC Odorhei stă.

