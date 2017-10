La fix o lună distanță, Aerostar Bacău și Csikszereda Miercurea-Ciuc se află din nou față în față. De data aceasta, în campionat. După victoria din Cupa României, „aviatorii” vor să repete succesul în fața ciucanilor și în meciul ce deschide runda a opta a Ligii a III-a. „Ne așteaptă un joc greu, contra unei echipe puternice, iar datele din campionat sunt altele decât au fost în Cupă. Sper însă să ne continuăm seria victoriilor de pe teren propriu”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici. Tehnicianul nu-i poate utiliza pe mai vechii accidentați Adăscăliței și Gheorghiu, dar l-a recuperat pe Oanea, absent la egalul de săptămâna trecută, la Roman. Deși are ca principal obiectiv campionatul, Aerostar rămâne conectată și la importanța partidei de Cupă cu Dinamo, de peste nici două săptămâni. Ieri, președintele CS Aerostar, Valerian Voicu, a purtat o discuție cu oficialitățile din Piatra Neamț pentru închirierea stadionului în cazul în care partida cu Dinamo va fi programată la o oră ce impune utilizarea nocturnei. „Sunt șanse foarte mici ca meciul cu Dinamo să nu se dispute in nocturnă, așa că trebuie să ne luăm din timp toate măsurile privind stadionul”, a spus Vali Voicu. În proporție de 99%, partida de Cupă dintre Aerostar și Dinamo se va juca joi, 26 octombrie, de la ora 19.00, pe stadionul din Piatra Neam]. Celelalte meciuri ale etapei (sâmbătă, 14 octombrie, ora 15.00): Metalosport Galați- Sporting Liești, AFC Hărman- CSM Roman, SC Oțelul Galați- KSE Târgu-Secuiesc, AFC Odorheiu Secuiesc- Avântul Valea Mărului, CSM Focșani -CSM Pașcani, Bucovina Rădăuți- Sănătatea Darabani. Olimpic Cetate Râșnov stă. Clasament Seria I

1. SC Oțelul Galați 7 5 2 0 22-4 17p.

2. AFC Hărman 7 5 1 1 18-3 16p.

3. Aerostar Bacău 7 4 3 0 16-6 15p.

4. Csikszereda 6 4 1 1 15-7 13p.

5. Sporting Liești 7 4 1 2 16-10 13p.

6. Cetate Râșnov 7 4 0 3 14-9 12p.

7. CSM Focșani 7 2 4 1 14-5 10p.

8. CSM Roman 6 2 2 2 16-10 8p.

9. KSE Tg. Secuiesc 6 2 2 2 8-11 8p.

10. Bucov. Rădăuți 6 2 1 3 9-7 7p.

11. AFC Odorhei 7 2 0 5 21-18 6p.

12. Săn. Darabani 6 1 2 3 11-15 5p.

13. Av. V. Mărului 6 1 1 4 7-17 4p.

14. CSM Pașcani 6 1 0 5 4-20 3p.

15. Metalosport Gl. 7 0 0 7 1-50 0p. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.