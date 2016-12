Aerostar colaboreaza la fabricarea elicopterului H215 asamblat la Ghimbav

Societatea bacauana Aerostar se numara printre cele patru companii cu care Airbus Helicopters Industries România (infiintata in acest an in Ghimbav, Brasov, pentru asamblarea de elicoptere H215) a incheiat memorandumuri de colaborare. Celelalte trei companii sunt IAR Braşov, Aeroteh si Turbomecanica din Bucuresti.

Serge Durand, directorul Airbus Helicopters Industries România, considera cei patru parteneri ca fiind „companii cheie”, furnizorii principali de piese cu care Airbus Helicopters negociaza. Fabrica din Ghimbav este o investitie totala de peste 50 de milioane de euro, inaugurata în septembrie 2016.

Airbus Helicopters Industries va asambla elicoptere de tip H215, un aparat de zbor de ultima generatie, multirol, bimotor, cu o greutate maxima la decolare de pâna la 9.350 de kilograme, care, în afara echipajului format din doi piloti, poate transporta 17-19 persoane în varianta civila si 20-22 de persoane în varianta militara. H215 este si elicopterul perfect pentru efectuarea de operatiuni umanitare.