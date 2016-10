Necazurile se tin lant de Sport Club Bacau. Fara victorie de patru etape in campionat, fara salarii (finantatorul Postolache a anuntat ca nu va mai plati decât prime de joc), fara antrenor si o parte din jucatori (Penoff, Dediu si Dobârceanu au parasit echipa din cauza situatiei financiare precare), divizionara C bacauana a mai primit o lovitura.

De data aceasta, una foarte grea. Chiar de la concitadina Aerostar! „Aviatorii” solicita Sport Clubului achitarea sumei de 200.000 euro, invocând o clauza stipulata in contractele de transfer ale lui Razvan Adascalitei si Lucian Dumitriu.

Veniti de la Aerostar in perioade diferite (Adascalitei in 2010, iar Dumitriu in 2012), cei doi au parasit Sport Clubul la unison, vara trecuta. Adascalitei a luat drumul Brailei, in timp ce Dumitriu s-a alaturat lui Cristi Popovici, la Foresta Suceava.

In ambele situatii, jucatorii au plecat liber de contract, primind dezlegarea din partea Sport Clubului dupa ce au fost de acord sa renunte la restantele financiare datorate de gruparea prezidata la acea vreme de Cristi Ciocoiu.

Desi nu a luat niciun bani pe cei doi mijlocasi, Sport Club este, insa, bun de plata fata de Aerostar. Si asta pentru ca atunci când i-a cedat catre SC Bacau, conducerea Aerostarului a stipulat o clauza speciala in privinta celor doi.

Conform respectivei prevederi contractuale, Sport Club se obliga sa achite catre Aerostar suma de 100.000 de euro pentru fiecare jucator in parte in momentul in care acestia ar fi plecat la o alta echipa.

Pentru a evita surprize neplacute, conducerea Aerostarului a insistat ca aceasta clauza sa se activeze indiferent de destinatia jucatorilor si, mai ales, indiferent de suma incasata de Sport Club pentru cedarea lor.

Concret, dispozitia contractuala era valabila chiar si in cazul in care Adascalitei si Dumitriu ar fi fost cedati gratis de SC Bacau, cum de altfel s-a si intâmplat.

„Nu ne intereseaza faptul ca jucatorii au plecat liberi de la Sport Club. Noi vrem banii care ni se cuvin prin contract. I-am instiintat deja pe cei de la Sport Club”, a fost pozitia conducerii Aerostarului.

Cazul va fi analizat de instantele FRF si, având in vedere importanta sumelor, ar putea grabi sfârsitul Sport Clubului.