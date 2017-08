Patru frați joacă la Aerostar Bacău, echipa ajunsă în liga a treia, acum sub comanda lui Cristi Popovici „Să vă aveți ca frații”. Asta-i îndeamnă zi de zi antrenorul Cristi Popovici pe elevii săi de la Aerostar Bacău. Și nici nu e greu: în echipa care a promovat în liga a treia joaca patru frați. Problema e că doi sunt gemeni, iar Popovici are mari dificultăți în a-i deosebi. „Mi-a fost greu, nu știam care-i Răzvan și care-i Alex, strigam după ei și-i întrebam pe fiecare cine e”, spune amuzat tehnicianul moldovenilor. Gemenii joacă pe banda dreaptă și își derutează adversarii care au impresia că văd dublu. „Pentru ultima centrare de gol pe care mi-a dat-o Razvan, i-am mulțumi și i-am dat prima de joc”, a mărturisit Alex Istrate. Puștii de la Aerostar vor să facă cât mai repede pasul spre prima ligă și au ambiții mari: ținta lor e să ajungă la echipa lui Becali: „Ținem cu Steaua sau FCSB, deci nu există certuri în familie pe tema asta”. La echipă sunt însă discuții pe tema clasamentului din Liga 1, pentru că ceilalți frați, Cornel și Bogdan Ardei sunt suporteri ai campioanei. „Noi ținem cu Viitorul. Ei s-au făcut cunoscuți în ultimii ani datorită jucătorilor, Academiei pe care o au și domnului Hagi. Orice puști își dorește să fie antrenat de el, având în vedere ce a făcut pentru România”, a povestit Bogdan Ardei. Cu o echipă tânără, Cristi Popovici speră să-i ducă pe cei de la Aerostar – singura formație din județul Bacău aflată la nivel de liga a treia – la masa bogaților, acolo unde el este obișnuit să antreneze. „Am semnat un contract până la sfărșitul anului, mă ofer cu totul acestei echipe, la care am și jucat. Este singura, la acest moment, care poate face performanță din județul Bacău. Primăria și Consliliul local sunt alături de noi, ne-au aprobat o anumită sumă pentru proiectul nostru, sperăm să mai vină și alți oameni potenți financiar și doar așa ne putem facem planuri pentru Liga 1”, a mărturisit Popovici.

Antrenorul are i-a trimis la Steaua pe Goian, Baciu, Lovin sau Andrei Cristea, în perioada când pregătea pe FCM Bacău, este sigur că echipele din Liga 1 se vor bate peste câțiva ani pe puștii săi de la Aerostar:” Există la club preocuparea asta pentru tinerii jucători și avem câțiva foarte interesanți”. Doru Damaschin, omul care este la conducerea echipei din 1995, mizează că peste câțiva ani Aerostar se va bate cu granzii capionatului românesc. Băcăuanii nu vor să sară peste etape și vor să facă pași mici, dar siguri: „În acest sezon obiectivul nostru este locurile 1-3, apoi vom vedea ce va urma. N-a fost greu să convingem un antrenor de Liga 1 – Cristi Popovici -sa vină în Liga a treia. El a jucat aici, a antrenat aici și avem planuri mari împreună. Suntem singurul generator de fotbal din județul Bacău și încercăm să facem lucruri cât mai bune. Am început recent o colaborare cu autoritățile locale, am primit fonduri de la ei, sperăm să fie doar începutul unei colaborări care ne va duce în prima ligă”. 28 SHARES Share Tweet

