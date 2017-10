Weekend perfect pentru Aerostar. „Aviatorii” au făcut scor cu Csikszereda (3-0) și, profitând de pașii greșiți ai contracandidatelor la promovare, au urcat pe locul 2, la egalitate de puncte cu lidera Oțelul. „Etapă de etapă apar surprize. E bine că suntem acolo sus, dar trebuie să tratăm cu mai multă atenție jocurile din deplasare, unde am risipit deja șase puncte”, a declarat antrenorul divizionarei C băcăuane, Cristi Popovici. Dacă în deplasare se mai poticnește, în schimb pe teren propriu, Aerostar merge ceas. A arătat-o si vineri, în deschiderea etapei a opta, când i-a lichidat pe ciucanii lui Laszlo Balint (Robert Ilyes a rămas cu funcția de manager sportiv) în numai o repriză. Vraciu a deschis scorul în min. 6, finalizând printr-o lovitură de cap centrarea lui Artenie, pentru ca tot el să puncteze pentru 2-0 în min. 19, atunci când a beneficiat de un assist involuntar din partea portarului advers, Nagy. Scorul pauzei și al meciului a fost stabilit în min. 37, de căpitanul Mihăeș, care a reluat imparabil cu capul cornerul executat perfect de Artenie. În partea secundă, deși rămase în inferioritate numerică (activul Istrate a fost eliminat pentru două galbene în min. 48), gazdele au conservat rezultatul, impresionând prin organizare, dar și prin intervențiile sigure ale lui Hărăguță. De notat și ocazia lui Chirilă din min.74, atunci când Nagy s-a opus în doi timpi. Pentru Aerostar urmează deplasarea de sâmbătă, de la Râșnov si meciul de Cupă, de la Piatra Neamț, cu Dinamo. Aerostar: Hărăguță- Honea, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea- R. Istrate, Ichim (’87 Strat), Chirilă (’90 Dima), Artenie (’70 Sahru)- Vraciu, Tudorache (‘ 72 A. Pavel). Probleme pentru Oțelul și AFC Hărman Runda a opta a consemnat înfrângerea internă suferită de lidera AFC Hărman (1-2 cu CSM Roman) și remiza de pe teren propriu a Oțelului în compania celor de la KSE Târgu-Secuiesc. Gălățenii au condus cu 1-0 prin golul lui Ibeh (’49), oaspeții egalând in min. 89 grație lui Ababei. Rezultatele complete ale etapei: Aerostar Bacău- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0, Metalosport Galați- Sporting Liești 0-11, AFC Hărman- CSM Roman 1-2, SC Oțelul Galați- KSE Târgu-Secuiesc 1-1, AFC Odorheiu Secuiesc- Avântul Valea Mărului 2-0, CSM Focșani -CSM Pașcani 2-1, Bucovina Rădăuți- Sănătatea Darabani 2-1. Olimpic Cetate Râșnov a stat. Clasamentul Seriei I 1. Oțelul Galați 8 5 3 0 23-5 18p.

2. Aerostar Bacău 8 5 3 0 19-6 18p.

3. Sporting Liești 8 5 1 2 27-10 16p.

4. AFC Hărman 9 5 1 2 19-5 16p.

5. CSM Focșani 8 3 4 1 16-6 13p.

6. AFK Csikszereda 7 4 1 2 15-10 13p.

7. Cetate Râșnov 7 4 0 3 14-9 12p.

8. CSM Roman 7 3 2 2 8-11 11p.

9. Bucov. Rădăuți 7 3 1 3 11-8 10p.

10. AFC Odorhei 8 3 0 5 23-18 9p.

11. KSE Tg. Sec. 7 2 3 2 9-12 9p.

12. Săn. Darabani 7 1 2 4 12-17 5p.

13. Av. V. Mărului 7 1 1 5 7-19 4p.

14. CSM Pașcani 7 1 0 6 5-22 3p.

15. Metalosport Gl. 8 0 0 8 1-61 0p. Programul etapei viitoare (21 octombrie): Sănatatea Darabani- Metalosport Galați, CSM Pașcani- Bucovina Rădăuți, Avântul Valea Mărului- CSM Focșani, KSE Târgu-Secuiesc- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Roman- SC Oțelul Galați, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc- AFC Hărman, Olimpic Cetate Râșnov- Aerostar Bacău. Sporting Liești stă. Cu Dinamo miercuri sau joi? Încă nu se cunoaște data disputării partidei dintre Aerostar Bacău și Dinamo București din „șaisprezecimile" Cupei României. Anunțată inițial pentru joi, 26 octombrie, de la ora 19.00, întâlnirea ar putea fi devansată cu o zi. „Totul depinde exclusiv de televiziunea care va transmite meciul. Noi am discutat deja cu oficialitățile de la Piatra Neamț pentru închirierea stadionului, însă rămâne de văzut acum ziua și ora la care va avea loc meciul", a subliniat presedintele secției de fotbal a CS Aerostar, Valerian Voicu.

