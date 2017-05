Social Aeroportul și-a deschis porțile pentru elevii Școlii “Ion Creangă” de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter “Săptămâna Altfel” a debutat pentru elevii claselor a II-a C și D, de la Școala Gimnazială “Ion Creangă” Bacău, cu o vizită la Aeroportul Internațional “George Enescu”. Însoțiți de părinți și de profesoarele de învățământ primar Neli Popoveniuc și Mona Avram, elevii au cunoscut o parte din activitatea desfășurată în această instituție. Vizita a fost o premieră pentru mulți dintre copii, deoarece nu toți au avut șansa să treacă pragul unui aeroport până la această vârstă sau să fie în preajma unei aeronave. Activitățile inedite continuă marți cu o repriză de bălăceală la Bazinul de Înot, ziua de miercuri este rezervată cunoașterii păsărilor și peștilor exotici de la Vivariu, iar joi, cu mic cu mare, gașca veselă pornește într-o excursie în județul Neamț. Aici, vor bate la poarta casei lui Ion Creangă, vor urca la Cetatea Neamțului și poate vor zăbovi câteva minute și la grădina Zoologică. O Altfel de săptămână, într-un altfel de mediu, va consolida cu siguranță relația elev-părinte-învățător. 0 SHARES Share Tweet

